Calciomercato Atalanta, la dea sempre più orange: giocatore in arrivo

Calciomercato Atalanta: il club bergamasco ancora in cerca di un centrocampista, ha finalmente trovato la soluzione.

L’Atalanta è ormai una delle squadre da tenere d’occhio, nelle ultime stagioni si è sempre piazzata in alto in classifica. Anche quest’anno la dea è partita con il piede giusto vincendo 2 a 1 sul Torino. Ora però la dirigenza nerazzurra sta lavorando per portare a Gasperini un nuovo centrocampista. Attualmente un nome è molto vicino all’approdo a Bergamo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Atalanta, il nuovo centrocampista della dea?

La dirigenza bergamasca ha ricercato il nuovo centrocampista nei nomi di Sofyan Amrabat e di Morten Thorsby, rispettivamente legati alla Fiorentina e alla Sampdoria. Entrambi i club italiani però hanno rifiutato la proposta d’acquisto per i loro giocatori e così l’Atalanta si è dovuta spostare fuori dall’Italia per trovare il profilo giusto. Il nome che è stato identificato come papabile soluzione, non è nuovo alla dirigenza della dea, infatti si tratta di Teun Koopmeiners. Il giocatore dell”AZ Alkmaar era già finito nella lista del club bergamasco, ed in questi ultimi momenti sembra che il giocatore sia sempre più vicino ad arrivare in Italia. Nell’ultima partita disputata dalla formazione olandese vinta per 2 a 1 contro il Celtic, il giocatore classe 98 nel post-partita ha rivelato di essere molto vicino al cambio squadra, dicendo inoltre che i due club stiano pian piano raggiungendo un accordo.

Se la trattativa per Koopmeiners produrrà una fumata bianca, allora il giocatore olandese potrà partire per Bergamo dove ad attenderlo ci sono già i suoi connazionali Hateboer e de Roon. Insomma in un’ Atalanta che diventa sempre più colorata di arancione, chissà se anche il giovane mediano saprà stupire tifosi e società, come hanno già fatto i due veterani orange.

La dea batte due big d’Italia

La squadra bergamasca non era l’unico club interessato al giovane classe 98, su di lui infatti c’erano anche la Roma e il Napoli. A quanto pare però saranno i nerazzurri ad aggiudicarsi l’olandese, sarà stato il fascino della Champions League ad attirare il giocatore?