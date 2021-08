Atalanta, Ilicic ha scelto la prossima destinazione: annuncio ufficiale

Ilicic ha comunicato all’Atalanta la squadra in cui giocherà nella prossima stagione: dopo un lungo corteggiamento è tutto fatto.

Josip Ilicic ha finalmente deciso il suo futuro. Aveva già comunicato all’Atalanta a giugno di voler riflettere sulla stagione che è ormai alle porte. Dopo un lungo corteggiamento del Milan, che cerca una pedina in grado di saltare l’uomo e di dare qualità alla squadra dopo l’addio di Calhanoglu, la decisione è finalmente arrivata. Il calciatore la ha comunicata alla Dea, che incassa il messaggio diretto del calciatore. C’è stato un incontro chiarificatore fra il calciatore e Gasperini, e le parti sono giunte ad un accordo.

Lo ha svelato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che racconta i dettagli di quanto avvenuto nelle ultime ore. Un’altra lunga telenovela di mercato volge quindi al termine con l’annuncio ufficiale che riguarda Ilicic.

Ilicic e Gasperini parlano del futuro: l’Atalanta incassa la scelta dello sloveno e c’è un altro indizio di mercato

Tutto fatto. Josip Ilicic ha comunicato all’Atalanta la decisione sul suo futuro. Il lungo e anche convincente corteggiamento del Milan non è andato a buon fine. Dopo un incontro con il tecnico Gasperini, Ilicic ha scelto di restare a Bergamo con un ruolo importante per la Dea. Lo ha confermato Gianluca Di Marzio, che ha chiuso definitivamente ogni trattativa in uscita per lo sloveno.

Dopo aver ceduto Gollini e Romero, gli orobici non sembrano intenzionati a privarsi di un altro calciatore che esprime in pieno l’identità dell’Atalanta. Quella che ha permesso a Gasperini e Percassi di scalare posizioni in Serie A fino ad arrivare ai vertici della Champions League. Sarebbe stata forse una perdita troppo pesante per il club. La permanenza di Ilicic potrebbe essere l’indizio chiave sulla possibile cessione di Zapata all’Inter. Con il colombiano in partenza, sarebbe diventato difficile sostituire entrambi i calciatori che negli ultimi anni sono stati fondamentali per i successi dei bergamaschi.