Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: cosa è successo dopo la nascita del figlio Tommaso

Una bella storia d’amore, scandita dalle foto che vedevano la coppia unita. E dall’attesa di un bambino. Il piccolo Tommaso, nato dalla relazione fra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, ma solo dopo che i due avevano già deciso di separare le loro strade. Non senza accuse, rumors e indiscrezioni sulle cause della rottura. Era infatti dicembre del 2020, e il calciatore della Roma con la compagna prima svelarono al mondo di attendere il loro primogenito e poco dopo annunciarono la fine della relazione. In seguito a ciò arrivarono le dichiarazioni del calciatore a confermare che non sarebbe venuto meno agli obblighi da genitore.

Gioia quindi nell’attesa della nascita di Tommaso, poi il presunto flirt con la bellissima Madalina Ghanea e la relazione con Chiara Nasti. Non sono mancate le polemiche, spinte anche dalla Scaperrotta che ha accusato duramente l’ex compagno. Ecco come.

Zaniolo e Scaperrotta, polemiche dopo la nascita di Tommaso: ecco cosa è accaduto

Una foto. É bastato tanto a scatenare le polemiche. Così tante da spingere il calciatore a cancellare il profilo Instagram. Lo scatto lo ritraeva con in braccio il primogenito. E a tante persone quella immagine, collegata ad un rapporto già finito, non è piaciuta. Potere dei social verrebbe da dire. Forse anche delle polemiche, che non si sono placate. Sara Scaperrotta ha infatti dichiarato che il figlio è stato fortemente voluto, prima di lanciare frecciate pesantissime al calciatore della Roma.

Zaniolo è stato accusato di aver lasciato la mamma di Tommaso da sola prima del parto, e di averla addirittura bloccata su Whatsapp e altri social. Intanto alle voci su un presunto flirt con Sophie Codegoni, nuova concorrente del Gf, ha risposto proprio la ex tronista di Uomini e Donne, dichiarando che la loro era solo un’amicizia mai sfociata in un rapporto. Zaniolo torna quindi a far discutere, ma intanto risponde sul campo a suon di gol e lacrime. L’infortunio è alle spalle ma le polemiche ancora no.

