Calciomercato Chelsea, dopo Lukaku in arrivo un altro top player

Calciomercato Chelsea: in attesa di formalizzare la cessione di Zouma, i Blues preparano l’assalto a un gioiellino del Siviglia.

3-0 in casa con il Crystal Palace, 0-2 in trasferta con l’Arsenal e, se non bastasse 6-5 ai rigori con il Villareal in Supercoppa UEFA. Thomas Tuchel non poteva sperare in un inizio di stagione migliore per il suo Chelsea. Ora, per chiudere al meglio un già positivo mese di agosto, ai Blues non resta che vincere il big match in programma con il Liverpool per questo fine settimana e chiudere definitivamente la questione calciomercato. La priorità è quella di regalare al tecnico tedesco un nuovo difensore centrale da alternare a Rudiger e Thiago Silva.

É questo un ruolo che nella scorsa stagione era spettato a Kurt Zouma. Il francese, con 37 presenze e 5 gol all’attivo si era dimostrato fondamentale nella scalata alla vetta d’Europa, tanto quanto i suoi compagni di reparto. Ora, però, dopo 5 anni di Chelsea, sembra pronto a lasciare i Blues, per rilanciarsi da protagonista sempre a Londra ma questa volta con la maglia del West Ham.

Potrebbe interessarti anche »» La Serie A sorpasso sulla Premier League: il dato sorprendente

Le società avevano trovato l’accordo alcuni giorni fa per una cifra che si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Restavano solo da ridefinire gli ultimi dettagli tra gli Hammers e il giocatore, finalizzati nelle scorse ore. Domani le visite mediche e la firma del contratto con scadenza nel 2026.

West Ham are closing on Kurt Zouma deal with Chelsea for €30m, the agreement is now at final stages also on player side. Last details to be completed then done deal. 🔵🤝 #CFC #WHUFC

Chelsea are working to submit new official bid for Jules Koundé once Zouma will join West Ham. https://t.co/QiRIeBHLA7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021