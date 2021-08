Calciomercato, colpo a zero dell’Inter: nel mirino un giocatore di Allegri

Calciomercato: La dirigenza dell’Inter parte all’assalto su un giocatore della Juventus, possibile acquisto a parametro zero.

Ci siamo, oggi si parte con la seconda giornata di campionato con gli anticipi del venerdì che vedranno scontrarsi Udinese – Venezia e Verona – Inter. Il mercato inoltre è vicino alla chiusura e questo è il momento degli ultimi acquisti. Mentre molti club sono ancora in cerca di giocatori da prendere last minute, l’Inter inizia già a pensare al futuro. Infatti i nerazzurri sono interessati ad un giocatore della Juventus e non è tutto, l’affare potrebbe arrivare a parametro zero. Scopriamo insieme chi è il giocatore interessato.

Calciomercato, chi è il giocatore che potrebbe arrivare all’Inter?

Con l’arrivo di Joaquin Correa, la squadra nelle mani di Simone Inzaghi è finalmente pronta. Adesso sta alle capacità del tecnico piacentino sistemare la squadra per riconquistare la Serie A. Nel frattempo la dirigenza meneghina sta già volgendo il suo sguardo al futuro. Il problema da affrontare questa volta riguarda la porta, infatti già in questa sessione di mercato la società nerazzurra è andata alla ricerca di un nuovo portiere che possa sostituire Handanovic. L’acquisto del nuovo estremo difensore è ovviamente slittato alla prossima estate, ma intanto si iniziano a valutare i profili più idonei.

In pole position per la difesa della porta nerazzurra ci sta André Onana, il portiere dell’Ajax è in scadenza di contratto nel 2022 e l’Inter punta a prenderlo proprio a parametro zero l’anno prossimo. Il problema però è che il giocatore camerunense è nella lista di molti club, in più sull’estremo difensore degli olandesi ci sta anche il Lione che non avrebbe intenzione di aspettare la prossima estate e punta a prenderlo in questi ultimi giorni. Tutto ciò rende molto più difficile la possibilità di vedere Onana in maglia nerazzurra. Si pensa quindi ad un’alternativa.

L’erede di Handanovic arriverà dalla Juventus?

Nella corsa per la difesa della porta meneghina, ci si mette di mezzo anche Mattia Perin. Il portiere della Juventus sta giocando poco, è considerato solo una riserva e si è stancato di non poter dimostrare quanto vale. A questo proposito il suo agente Alessandro Lucci, ha pensato di proporre il suo assistito all’Inter. Inoltre il ds Piero Ausilio è da sempre un grande fan del portiere ex Genoa e vista la scadenza di contratto ravvicinata del giocatore bianconero (giugno 2022), potrebbe risultare la carta giusta per sostituire lo sloveno Handanovic.