Calciomercato Lazio, Insigne costa troppo: l’alternativa

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono alla ricerca del dopo Correa, il sogno è Insigne, ma spunta un’alternativa.

Sabato 28 agosto la Lazio entrerà in campo per la seconda partita valida per il campionato italiano 2021/2022 contro lo Spezia. La dirigenza biancoceleste si è messa in moto alla ricerca di un sostituto per l’addio di Joaquin Correa. Sono molti i nomi da valutare per il successore dell’argentino, tra i tanti i tifosi e la società sognano Lorenzo Insigne, il costo del giocatore però potrebbe essere un problema, si pensa quindi ad un’alternativa. Scopriamo insieme chi è il possibile rinforzo dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio, chi è l’alternativa a Insigne?

La società capitolina sta vagliando alcuni profili per il nuovo esterno d’attacco, tra i nomi quello che spicca di più è Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è ormai in cattivi rapporti con De Laurentiis e una rottura del loro rapporto lavorativo sembra inevitabile. Il giocatore classe 91 in caso arrivi tra i biancocelesti farebbe coppia con l’amico e compagno di nazionale Ciro Immobile questo fatto fa esaltare i tifosi che sperano nella buona riuscita della trattativa. Il problema però è la sua valutazione, infatti il presidente dei partenopei chiede 25 milioni per il cartellino di Insigne e la Lazio inizia a pensare ad una valida alternativa.

Nella lista della dirigenza capitolina, si fa sempre più spazio il nome di Mattia Zaccagni, il giocatore del Verona già nell’ultima stagione ha incantato tutti e nella ripresa di questo campionato ha siglato già una doppietta. Inoltre il classe 95 ha il contratto in scadenza a giugno 2022, questo fattore potrebbe favorire il suo approdo a Roma. Insomma potrebbe essere proprio lui il profilo giusto per rattoppare il posto vacante lasciato da Correa.

Le altre alternative a Correa

Nonostante tutto la Lazio non ha ancora concluso nulla e di alternative sul taccuino ne ha molte. Infatti rimangono ancora aperte anche le piste per Jeremie Boga del Sassuolo e per Filip Kostic dell’Eintracht.