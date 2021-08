Grande Fratello Vip, nel cast anche un’ex di Mario Balotelli | Ecco di chi si tratta

Mario Balotelli sarà ancora una volta spettatore interessato del Grande Fratello Vip: nel cast della nuova edizione c’è una sua grande ex.

L’estate sta per terminare e con l’arrivo dell’autunno si avvicina anche l’inizio dei programmi televisivi più attesi. Tra questi il Grande Fratello Vip. Giunto alla sua sesta edizione, il reality condotto da Alfonso Signorini sta piano piano snocciolando i nuovi concorrenti. Dopo la conferma di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni, pochi minuti fa è stato dato un indizio fondamentale sull’identità della terza concorrente ufficiale. Di chi si tratta? Di una persona particolarmente cara a Mario Balotelli.

In questi giorni per rendere noti i nomi dei partecipanti il GF Vip sta cercando di coinvolgere il pubblico in un giochino social molto divertente, regalando degli indizi sui futuri concorrenti prima di ufficializzarne il nome. E l’ultimo riguarderebbe proprio una delle grandi ex del calciatore attualmente in Turchia.

Dopo essere stato protagonista indiretto della scorsa edizione dello show lo scorso anno, quando tra i concorrenti aveva trovato posto anche il fratello Enock Barwuah (con tanto di collegamento video del calciatore per poterci scambiare qualche parola), stavolta è il turno di una donna molto speciale per Balo. Una persona che tra l’altro la casa del Grande Fratello la conosce già molto bene…

Raffaella Fico concorrente del Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip avrà inizio il 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Mancano poco più di due settimane, e al momento si conoscono pochi nomi di partecipanti. Tra questi, quello di Raffaella Fico. A renderlo ufficiale, o quasi, è stato un indizio apparso sulla pagina Instagram del reality.

In un post è stato mostrata la silhouette di una donna, con questa scritta ad accompagnarla: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso“. Due indizi che in questo caso fanno un’importante prova. L’ex compagna di Mario Balotelli e madre di sua figlia Pia soggiornò infatti all’interno della casa del Grande Fratello già tredici anni fa, in una delle edizioni riservate alle persone comuni.

Tredici anni dopo riecco dunque Raffaella, che proprio nella casa più spiata d’Italia conquistò la sua fama, diventando una delle showgirl più amate in Italia e arrivando a parteciapre anche ad altri programmi di successo come L’isola dei famosi e Tale e quale show.