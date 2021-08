Roma, tifosi già innamorati del nuovo attaccante: “Meglio di Dzeko”

I tifosi della Roma hanno già dimenticato Edin Dzeko: sui social scoppia l’amore per Tammy Abraham.

Tutti pazzi per Abraham, ribattezzato dai tifosi della Roma Abraham Cadabra. All’attaccante ex Chelsea è bastata una sola partita in Serie A, il debutto contro la Fiorentina davanti ai tifosi giallorossi allo stadio Olimpico, peraltro senza gol, per entrare nel cuore di tutti i sostenitori della squadra capitolina. Rimpiazzando, di fatto Edin Dzeko in una manciata di minuti.

D’altronde, la prima vittoria in campionato della Special Roma di Mourinho porta ampiamente la firma di Tammy, che ha giocato per la squadra fornendo anche due assist decisivi. Il prototipo dell’attaccante moderno, capace di giocare per gli altri, ma in verticale. Il colpo che ci voleva per ridare entusiasmo a una piazza prima incendiata dall’arrivo di Mou, poi perplessa per una campagna acquisti che sulla carta non ha portato i top player che tutti sognavano, come era in fin dei conti prevedibile.

Ma, si sa, non è la carta a contare, bensì il campo. E così è bastata una giornata per accendere i sogni scudetto nella Capitale, sulle note di un unico grande coro: “Tammy il tuo amore, non chiedermi niente dimmi che ho bisogno di te“. Parole d’amore che lasciano intendere quanto l’attaccante sia già entrato nel cuore dei tifosi. E i paragoni illustri si sprecano…

Tammy Abraham: i tifosi della Roma pazzi dell’attaccante

Devastante. Questo l’aggettivo che sembrerebbe sintetizzare l’impatto di Abraham con la Roma e la Serie A. Sui social qualcuno subito dopo la partita ha infatti sottolineato di non ricordare un calciatore che abbia avuto un impatto così nella sua prima partita giocata nel nostro campionato. Un godimento unico, che fomenta l’entusiasmo e le ambizioni di una piazza che ha voglia di tornare a sognare.

Qualcuno prova a fare ironia: “Tammy è leggermente più forte di Simy, ma nulla in confronto a Dzeko, Immobile, Giroud“. In generale è però tale l’amore per il calciatore inglese da aver portato a non lesinare complimenti di ogni sorta per la sua tecnica, il suo agonismo, la sua ferocia. Tutte caratteristiche che ne fanno il nuovo idolo della piazza giallorossa.

“Signore e signori, ecco a voi Tammy Abraham“, commenta con entusiasmo un tifoso, attaccando chi aveva storto il naso senza aver nemmeno mai visto un minuto di Premier (mai parlare senza conoscere). Ma alla fine, la chiosa più importante è quella che chiude al passato per un futuro da brividi: “Tammy è meglio di Dzeko“. Sarà così? Ai posteri l’ardua sentenza.