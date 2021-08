Lazio, tripletta di Immobile contro lo Spezia: “In nazionale non tocca palla”

Un inizio campionato strepitoso per Ciro Immobile: 4 gol 2 partite, 3 solo oggi contro lo Spezia. Ecco le reazioni dei tifosi sui social.

La nuova Lazio di Maurizio Sarri vola e lo fa sulle ali di Ciro Immobile. Travolto lo Spezia in casa per 6-1. Immobile è stato protagonista indiscusso nei primi 45 minuti, con 3 gol e un rigore sbagliato. La straordinaria prestazione del bomber partenopeo ha scatenato una polemica sui social fra i sostenitori del 17 biancoceleste e chi ancora non ha mandato giù le brutte prestazioni a Euro 2021. Vediamo alcune delle reazioni dei tifosi su Twitter.

Tripletta di Immobile con lo Spezia: “sia mai in nazionale”

Solo 2 gol in 8 presenze a Euro 2021 per Ciro Immobile. Il lungo e ininterrotto digiuno cominciato nella terza partita dei gironi contro il Galles, gli è costato le critiche di un popolo, quello italiano, che non risparmia nessuno e non è disposto a cambiare idea nemmeno dopo prestazioni di altissimo livello come quella di oggi pomeriggio.

Fra chi assume posizioni più moderate

Immobile si conferma il buon giocatore che è. Tripletta in casa contro lo Spezia e agli europei ci ha lasciato in 10 per tutte le fasi a eliminazione diretta. I campioni sono ben altro. #immobile #SerieATIM — 🇮🇹Paolo Baccaglini (@realz_BH) August 28, 2021

E chi meno

Tripletta contro lo Spezia e poi in campo internazionale non tocca palla (ad Euro 2020 abbiamo giocato in 10 con lui in campo).#Immobile #LazioSpezia — Valerio Natale (@Valerione76) August 28, 2021

Immobile tripletta oggi, poi con l’Italia fa il cadavere. Toppp — Geo (@geo_mosca) August 28, 2021

C’è anche chi ammette di cambiare idea molto facilmente

Oggi: madonna Immobile addirittura tripletta

Noi il 2 settembre: Mancio togli Immobileeeee!!!! — Alice🐬 (@helis94) August 28, 2021

Ma non manca l’ala di tifosi che, invece, difende il bomber biancoceleste. “Eh ma Immobile segna solo su rigore… Eh ma Ciro è scarso giocherà male con Maurizio Sarri nel 4-3-3 eh ma ciro in nazione è una pippa.. Voi continuate pure ad insultarlo che lui intanto oggi fa tripletta e continua a segnare… E voi muti e basta”, scrive un supporters della Lazio.

Mentre altri pensano in grande e sognano record impossibili da battere

Quattro gol in una partita e mezzo. Tripletta con rigore sbagliato. Succede. Il pensiero romantico che, con #Sarri in panchina, stavolta il record (condiviso con #Higuaín) possa essere tutto suo. La #Lazio c’è, #Immobile pure. #LazioSpezia — Luca Cirella (@lucacirex) August 28, 2021

