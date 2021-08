Juve, saluto “ironico” a Ronaldo: ma è mistero social – FOTO

Gli errori nel messaggio d’addio di Ronaldo ai tifosi bianconeri hanno scatenato l’ironia del popolo juventino ma non solo…

Una storia durata oltre 3 anni quella di Ronaldo alla Juventus, vissuta da protagonista nel segno di 134 presenze e 101 gol. Come ha ricordato lui stesso nel suo messaggio di addio alla Juve: “Ora fai parte della mia storia, come sento di essere parte della tua.”

Ma ciò che ha fatto più discutere dell’ultimo saluto di CR7 ai tifosi bianconeri non sono state le belle parole spese dal bomber portoghese sulla sua esperienza a Torino. Piuttosto gli errori grammaticali ravvisabili al termine del suo video d’addio. In particolare quel “Grazzie a tutti, grazzie Juventus”, ha scatenato nelle ultime ore l’ironia dei tifosi di tutt’Italia e, in particolare, di quelli juventini.

Un risultato pronosticabile, o almeno pronosticabile per conto di un piccolo gruppo disgregato di tifosi. Ciò che, invece, non era prevedibile in alcun modo è che a questa irrisione di massa partecipasse anche il profilo ufficiale della Juventus, che solo qualche ora fa ha postato una storia (poi rimossa) su Instagram, in cui volutamente si prende gioco del suo ex numero 7 scrivendo “biannconeri”, al posto di “bianconeri”.

Addio Ronaldo, la reazione dei tifosi al saluto ironico della Juve

Ovviamente il gesto della Juve non è passato inosservato sui social.

Se, da una parte, in molti hanno apprezzato l’ironia della società bianconera

hanno scritto “biannconeri” con due “n”. Mi piscio sotto, io amo questa squadra ⚰️ pic.twitter.com/3H2XwmkF9k — anna;🪐 (@dybalaxj) August 28, 2021

Dall’altra, qualcuno crede che a Torino più che essere ironici, siano rimasti scottati dalla decisione presa da Ronaldo all’ultimo minuto.

Dai i biaNNconeri l’han presa bene

Non hanno assolutamente voluto mandare una frecciata a Ronaldo pic.twitter.com/vJNgcW5Zjc — DanTe (@il_Terz) August 28, 2021

Mattia Maccarone