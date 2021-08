Calciomercato Lazio, ecco chi potrebbe arrivare per il dopo Correa

Calciomercato Lazio: Correa a un passo dall’Inter. Per sostituire l’argentino Kostic rimane in pole, ma spunta un “nuovo” nome.

Si conclude finalmente la telenovela Inter–Correa. Alla fine Lotito ha acconsentito a lasciar partire l’argentino in direzione Milano. Le due società si sono accordate per un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con riscatto obbligatorio a 25 più 1 milione di bonus, al raggiungimento di specifici obbiettivi sportivi.

Joaquin Correa from Lazio to Inter, deal completed and here-we-go! €30m plus €1m add ons to Lazio as final fee on loan with obligation to buy. 🔵 #Inter #transfers

No Everton move – Correa only wanted to join Inter. Done deal. 🤝🇦🇷 @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021