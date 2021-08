Cristiano Ronaldo, la passione che non ti aspetti: quel curioso vizietto

Scopriamo qualcosa in più sulla vita del 5 volte Pallone d’oro Cristiano Ronaldo, una passione che non ti aspetti.

Cristiano Ronaldo nel mondo del calcio è considerato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Il portoghese ha monopolizzato insieme al collega e rivale di sempre Lionel Messi la classifica del Pallone d’oro dal 2008 al 2017, vincendo per ben 5 volte il premio. Ronaldo ha vinto quasi tutto sia singolarmente che in squadra, l’ultimo grande obiettivo da conquistare rimane il Mondiale.

Il classe 85 ha un figlio che ha chiamato Cristiano jr. nato nel 2010, di cui non ha mai rivelato l’identità della madre; ha avuto anche due gemelli da madre in surroga nel giugno 2017 e a novembre dello stesso anno diventa padre anche della piccola Alana Martina, bambina avuta insieme alla sua attuale compagna Georgina Rodriguez. Ma come è Cristiano Ronaldo nella vita privata? Il numero 7 per antonomasia ha innumerevoli passioni oltre il calcio. Scopriamole insieme qui di seguito.

Tutte le passioni fuori dal calcio di Cristiano Ronaldo

L’attaccante della Juventus è conosciuto per il suo rigido rigore negli allenamenti, questa sua caratteristica lo ha portato ad avere nel tempo eccellenti risultati, basta pensare che alla sua età (36 anni) rimane uno dei giocatori più forti in attività. La cura del corpo per Ronaldo non è solo una passione ma una vera e propria dedizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo leader solo da social? Altra sfida per lui

Un’altra grande passione del calciatore è quella per i motori, nella collezione di auto di Cr7 ci sono veicoli dei marchi più importanti e tra le supercar spuntano anche dei bolidi in edizione limitata che hanno dei prezzi da capogiro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Assurdo, indifendibile”: la furia dei tifosi della Juventus contro Szczesny

Il Manchester United è la squadra che ha lanciato Cr7, il portoghese deve molto ai red devils e non solo a livello calcistico, ma anche perché in Inghilterra ha scoperto un’altra sua grande passione, il bingo. Esatto proprio così il penta vincitore del Pallone d’oro è un grande fan del gioco, questa curiosità l’ha raccontata proprio lui in un’intervista che risale al 2016.