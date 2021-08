Napoli scatenato: dopo Anguissa, gli azzurri piazzano un colpo sulla trequarti

Il Napoli si è svegliato sul mercato: dopo aver piazzato il colpo per il centrocampista, ha chiuso per un giovane talento.

Chi lo ha detto che il mercato del Napoli era fermo? Dopo settimane di sofferenze e di attese infinite per i tifosi, il club azzurro nelle ultime ore si è letteralmente scatenato. In un solo giorno ha fatto più di quanto fatto per due mesi fino a questo momento. Se tutti si aspettavano cessioni eccellenti e arrivi importanti, gli azzurri, che hanno mantenuto in rosa tutti i big, eccetto quelli in scadenza, hanno prima puntellato la difesa con Juan Jesus a parametro zero, poi hanno pensato agli altri ruoli scoperti.

Vero, manca ancora il terzino sinistro. Di fatto, il direttore sportivo Giuntoli ha preferito prendere due piccioni con una fava puntando proprio sull’ex Inter e Roma, che ricopre il ruolo di quarto difensore centrale ma al contempo di secondo/terzo terzino sinistro (molto dipenderà da Ghoulam).

Ha quindi puntato tutto sul centrocampista centrale che avrebbe dovuto prendere in rosa il posto lasciato vacante da Bakayoko. Mille nomi sono stati fatti per il nuovo mediano azzurro, ma alla fine la scelta è ricaduta su Anguissa, centrocampista camerunense in prestito dal Fulham. Ma proprio nel giorno del suo arrivo, la squadra azzurra a messo a segno anche un colpo a sorpresa.

Mercato Napoli: arriva il giovane Mercurio

Il Napoli guarda al futuro. Mentre i suoi giovani li manda a crescere altrove, come i vari Zerbin, Folorounsho e anche Gianluca Gaetano, vicinissimo al ritorno a Cremona per un altro, ennesimo, anno in cadetteria, gli azzurri hanno scelto di rafforzare la propria linea verde acquistando un calciatore giovane e di talento, trequartista già conosciuto alla famiglia De Laurentiis.

Come riportato da Tuttobari.com, il club azzurro ha chiuso in prestito con diritto di riscatto dall’altra squadra della Filmauro, il Bari, il promettente Giovanni Mercurio. A confermarlo è stato il ragazzo postando su Instagram una storia con il tag del profilo ufficiale del club partenopeo.

Ma quale sarà il suo ruolo? Rinforzerà la Primavera azzurra guidata quest’anno da Frustalupi? O potrà di tanto in tanto fare incursione anche in Prima squadra. Difficile dirlo per ora, ma si tratta di un nuovo movimento di mercato last minute per il Napoli che, non potendo fare molto per il presente, ha scelto di guardare avanti. Molto avanti.