Juan Jesus al Napoli: la moglie Carolina è pronta a conquistare i tifosi

Juan Jesus è un nuovo difensore del Napoli: il calciatore brasiliano arriva nella città partneopea con la moglie e il figlio.

Con un colpo a sorpresa il Napoli ha regalato a Luciano Spalletti il suo primo rinforzo sul mercato in questa difficilissima sessione estiva. Si tratta di Juan Jesus, ex difensore centrale brasiliano di Inter e Roma, svincolato il 30 giugno. Già allenato dal tecnico di Certaldo nella sua parentesi giallorossa, arriva in teoria come quarto centrale al posto di Luperto, a completare un pacchetto composto da Koulibaly, Manolas e Rrahmani. Ma con le sirene greche che tentano Kostas, non è da escludere possa diventare un pilastro della retroguardia azzurra.

Il calciatore ha raggiunto un accordo con la società per uno stipendio di 750mila euro stagionali. Emolumenti del tutto in linea con le nuove direttive del presidente De Laurentiis, che punta ad abbassare sensibilmente il tetto ingaggi. A Napoli arriveranno con Juan anche la sua famiglia, la moglie Carolina Neto Jesus e il figlio Eduardo, detto Dudù, nato a Roma nel 2017.

Ragazzo semplice e molto solare, Juan Jesus, che in Italia ha faticato ai imporsi nel cuore dei tifosi sia all’Inter che alla Roma, proverà a fare del suo meglio per la causa azzurra, dividendosi come al solito tra il lavoro e l’amore per la famiglia, il suo unico vero ‘vizio’, come dimostrato anche dai tanti scatti pubblicati sui social. Famiglia composta anche da un’altra figlia, Maria Sofia, nata da una precedente relazione e rimasta in Brasile.

Le passioni di Juan Jesus: non solo la moglie Carolina

Sposato dal 2012 con la bella Carolina, ragazza semplicissima e dedita a sua volta soprattutto alla famiglia, senza vezzi sui social, Juan Jesus si divide tra la vita sul campo di calcio, l’amore per moglie e figli e qualche piccola passione, come i dolci e il giardinaggio. Molto religioso, durante il lockdown ha iniziato a leggere la Bibbia al figlio Eduardo.

Ama però anche giocare ai videogioci, e in particolare con l’X-Box, specialmente online con alcuni amici. Con la moglie invece condivide la passione per le serie tv. Tra le sue preferite ci sono Designated Survivor, La casa di Carta, Queen of the South e tante altre famose e meno, disponibili sulle principali piattaforme.