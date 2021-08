Italia, Mancini punta al record: bastano due pareggi

L’Italia di Mancini non si ferma più: dopo aver conquistato l’Europeo punta a un record storico mai raggiunto da nessuna Nazionale.

L’Italia di Mancini rimarrà nella storia. Forse, dopo la sosta, ancora di più. Il commissario tecnico della Nazionale punta infatti a un record incredibile che farebbe diventare questo gruppo azzurro il primo a raggiungere un traguardo finora solo sfiorato da altre importantissime squadre.

Ma facciamo un passo indietro. Fino agli Europei gli Azzurri guidati dal Mancio avevano avuto modo di confrontarsi in competizioni ufficiali solo con squadre di minor blasone. Non a caso, in molti erano scettici alla vigilia di Euro 2020 sulle possibilità di vittoria del gruppo capitanato da Giorgio Chiellini. Di fronte a Nazionali più forti, secondo molti la squadra italiana, dai valori tecnici non insuperabili, si sarebbero sicuramente sciolti come neve al sole.

La storia ha invece detto altro. Ha raccontato di un gruppo compattissimo e in grado di puntare solo a una cosa: alla vittoria. Prima attraverso il bel gioco, quando le avversarie lo hanno permesso. Poi soffrendo, e non poco, sia in semifinale con la Spagna che nella prima mezz’ora della finale con gli inglesi (poi surclassati). E ora, con l’autostima a mille, punta a un nuovo traguardo: diventare la miglior Nazionale della storia conquistando un record unico.

Italia da record: due pareggi per restare imbattuti

Finora il record d’imbattibilità delle Nazionali nella storia del calcio è fermo a 35 gare senza sconfitta. Ci riuscì il grande Brasile degli anni 1993-1996, eguagliato tra il 2007 e il 2009 dalla super Spagna dei vari Casillas, Iniesta, Xavi, Puyol e così via.

L’Italia per il momento è ferma a 34. Non servono due vittorie. Bastano solo due pareggi. Due sconfitte evitate, per riuscire a diventare la Nazionale in grado di strappare il record a tutti, diventando la squadra con la più lunga striscia d’imbattibilità della storia. Al di là delle qualificazioni Mondiali, c’è dunque un motivo in più per Mancini e il suo gruppo per prendere molto sul serio le prossime due partite.

Gli ostacoli non sono insormontabili. Basta non perdere contro la Bulgaria, che agli Europei era una delle Nazionali assenti, e la Svizzera, presente invece nel nostro girone e surclassata nello scontro diretto, ma in grado di eliminare agli ottavi la Francia. Potrebbe essere proprio la formazione elvetica l’ostacolo più importante.