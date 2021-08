Manchester United, con CR7 un big può partire: i tifosi della Juve sperano

Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, resta poco spazio per altri attaccanti allo United: i tifosi della Juventus sognano l’arrivo di Cavani.

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Per sostituirlo non basta Moise Kean. I tifosi vogliono un altro colpo di grido in attacco, specialmente dopo questo inizio tragico di campionato. Icardi è il nome più gettonato, ma sui social dilaga un unico grande sogno: Edinson Cavani.

L’uruguaiano è stato più volte corteggiato dai bianconeri, stando alle voci di mercato che sono circolate negli scorsi anni. Ma di vero forse c’è sempre stato poco, e in alcune occasioni lo stesso bomber ex Napoli aveva dichiarato che non avrebbe accettato di andare a Torino proprio per rispetto dei suoi vecchi tifosi.

Adesso però le cose potrebbero essere cambiate. Il ritorno di Cristiano Ronaldo a casa potrebbe infatti significare una chiusura totale per Cavani, che non troverebbe più lo spazio avuto finora. Inoltre, secondo alcune fonti inglesi il club starebbe cercando di convincerlo a tutti i costi a cedere il suo numero 7 al portoghese, il 7 per antonomasia nel mondo del calcio. Una sorta di affronto per un attaccante orgoglioso come Cavani, che a questo punto potrebbe pensare di guardarsi intorno. Possibile un suo addio allo United all’ultimo minuto? Nonostante le aspettative dei tifosi, il più probabile partente tra i Red Devils sembrerebbe essere un altro.

Niente Cavani alla Juventus: il Manchester può cedere James

Niente Matador. A lasciare il Manchester United, secondo il Daily Star, potorebbe essere un altro attaccante, la giovane ala gallese Daniel James (nella scorsa stagione 26 presenze e 5 gol).

Secondo quanto riferito dal noto tabloid, il calciatore classe 1997, quasi arrivato alla maturità calcistica, piace tantissimo a molti club inglesi. A contenderselo potrebbero essere l’Everton di Benitez, alle prese con una vera e propria fuga di alcuni dei calciatori di maggior curriculum in rosa, ma anche Brighton, Leeds e Crystal Palace. Tutte preferirebbero comunque prenderlo in prestito.

Insomma, dovrebbe bastare l’addio dell’ala britannica a fare il giusto spazio a Cristiano Ronaldo, che potrebbe partire anche allo United a sinistra come gli è sempre piaciuto fare, nonostante con il passare del tempo sia diventato letale anche dal centro. Potrà convivere insieme a Cavani? Sulla carta sì. Edinson è infatti un calciatore dai mille polmoni, in grado di fare tante rincorse all’indietro, e potrebbe anzi diventare il partner ideale di CR7. Ma resta qualche dubbio, e i tifosi possono continuare a sperare e a sognare un colpo incredibile last minute.