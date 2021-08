Cristiano Ronaldo e Rooney ancora insieme: il Manchester United sogna

Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney fanno sognare i tifosi del Manchester United: i loro nomi nelle giovanili del club.

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United non ha lasciato i tifosi bianconeri troppo scontenti. In queste tre stagioni, al di là dei risultati individuali, il portoghese non è riuscito a trascinare la Juventus in finale di Champions League, obiettivo della società.

CR7 comincerà una nuova avventura allo United dopo la sosta con la Nazionale. Il giocatore rientra a casa, dov’è esploso e ha fatto appassionare migliaia di ragazzini, i quali continuano ad ispirarsi ad uno dei migliori atleti in circolazione. Ma al Manchester United ci sarà un nuovo Cristiano Ronaldo, molto più piccolo e acerbo. Infatti, Cristiano Junior lascerà le giovanili della Juventus per approdare a quelle dei Red Devils, dove incontrerà un suo coetaneo dal cognome ben noto.

Cristiano Ronaldo-Rooney, generazione d’oro: il Manchester United riparte dai figli

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i figli di Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney potranno giocare assieme nella rappresentativa under 11 del Manchester United. I due sono stati grandi compagni di squadra dal 2004 al 2009 e hanno scritto la storia del club. Ora toccherà a Cristiano Junior e Kay Rooney, i quali proveranno a ripercorrere le strade dei propri genitori.

Leggi anche >>> Manchester United, con CR7 un big può partire: i tifosi della Juve sperano



Non sarà certo facile per i due ragazzini, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2009. E chissà se alle partite di campionato Ronaldo e Rooney senior si rincontreranno per vedere i propri eredi giocare a calcio, ricordando i tempi che furono, quando facevano esplodere l’Old Trafford a suon di gol.