Del Piero, il nuovo amore e i tatuaggi: chi è Mattia Zaccagni

Chi è Mattia Zaccagni: dalla nuova fiamma al primo amore calcistico, fino ai numerosi tatuaggi sparsi per tutto il suo corpo.

Mattia Zaccagni è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Lazio. Dopo due ottime stagioni consecutive all’Hellas Verona, il suo nome è stato affiancato a diversi club ma a spuntarla sembra essere quello biancoceleste. Si tratta di un centrocampista dal grande senso tattico, bravo a servire i compagni e mandarli a rete e con un discreto fiuto del gol. Dribbling e cross sono alcuni dei suoi marchi di fabbrica. Può giocare mezz’ala, trequartista o seconda punta: insomma, Sarri potrà schierarlo in diverse zone di campo.

L’attuale numero 10 del Verona ha sempre coltivato la passione per il calcio, sin da bambino. Dopo qualche anno di gavetta in Serie B è riuscito finalmente a incoronare il suo sogno e ora potrebbe sbarcare addirittura in Europa. Ma diamo un’occhiata a qualche curiosità di Mattia Zaccagni: dal nuovo amore ai tatuaggi.

Zaccagni, altro che flirt con Chiara Nasti: le curiosità del centrocampista

Da qualche mese, secondo alcune indiscrezioni, si starebbe frequentando con un’influencer molto nota. Mattia Zaccagni sarebbe stato avvistato mesi fa a Verona mano nella mano con Chiara Nasti. I due non avrebbero mai ufficializzato la relazione, ma gli indizi non sono sfuggiti ai follower. Infatti, solo di recente, entrambi hanno pubblicato delle storie a Capri e gli interni delle barche erano incredibilmente simili.

I due avrebbero una passione in comune: i tatuaggi. Il calciatore ha diversi tattoo sparsi per il corpo. Entrambe le braccia sono ricoperte da disegni, tra cui il volto di un leone che azzanna una donna; anche sulle gambe Mattia ha qualche tatuaggio, tra cui una scritta “Love yourself” (ama te stesso) e un teschio.

Qual è l’idolo di Zaccagni? In una vecchia intervista, il centrocampista rivelò di avere un poster di Alessandro Del Piero in cameretta. Tra i suoi calciatori preferiti del calcio contemporaneo c’è Luka Modric.