Da Klose a Barzagli e Marcolin: altro che calcio, la sfida è in un altro sport

Da Klose a Barzagli e Marcolin, gli ex giocatori di calcio iniziano a sfidarsi su un campo diverso da quello di calcio.

Le vecchie glorie del calcio hanno ormai posato gli scarpini al chiodo e si sono reinventati in altri lavori. Come Klose l’ex bomber di Bayer Monaco e Lazio ha intrapreso la carriera di allenatore, ha dovuto poi concludere il percorso di tecnico per colpa di due trombosi alla gamba. Mentre per quanto riguarda il nostro connazionale Andrea Barzagli oro ai mondiali di calcio del 2006 e difensore ex Juventus, adesso è un opinionista per DAZN ed anche un assistente delle giovanili della nazionale italiana. Invece chi si ricorda di Dario Marcolin? Giocatore che ha militato negli anni 90 e primi duemila in Serie A, ha giocato con la Lazio, Sampdoria, Napoli e Piacenza. Adesso lui ha iniziato una carriera in televisione, infatti lo ritroviamo dal 2018 come opinionista e commentatore tecnico per DAZN.

Ma questi tre ex giocatori hanno qualcosa in comune, ovvero a passione per uno sport molto diverso dal calcio, scopriamo insieme di che si tratta.

La passione in comune: da Klose a Barzagli e Marcolin

I tre giocatori citati qui sopra sono accomunati tutti dalla passione per un altro sport, il padel. Questo sport negli ultimi anni in Italia ha riscosso una notevole notorietà, tanto da far aprire molte strutture con vari campi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ebrima Colley vuole stupire: che idoli per il ragazzo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Del Piero, il nuovo amore e i tatuaggi: chi è Mattia Zaccagni

Dario Marcolin negli ultimi giorni si diverte a postare sui suoi profili social delle stories, in cui compaiono anche i due calciatori citati prima. Nella prima foto postata sono ritratti Klose e Marcolin in piedi con la scritta “crazy for padel” sopra le loro teste. Mentre nella seconda immagine si vede sempre l’opinionista ex Lazio ma questa volta con Barzagli dopo una partita di padel. Insomma nuove competizioni per queste ex glorie del passato, che adesso preferiscono sfidarsi in un campo molto più piccolo e con le racchette in mano.