Nuova avventura per Melissa Satta, tifosi in festa: “Onorata di essere qui”

Melissa Satta lascia Mediaset ma non il mondo del calcio: la notizia fa felici milioni di tifosi in tutta Italia.

I tifosi italiani sono in festa, soprattutto i follower e i fan di Melissa Satta. L’ex di Kevin Prince Boateng resta nel mondo del calcio. Pur avendo salutato Mediaset, la showgirl è riuscita a rimanere in quello che da anni è ormai il suo mondo, entrando in una delle squadre più prestigiose per il nostro giornalismo sportivo.

Nell’anno della grande rivoluzione, con l’arrivo di DAZN che ha portato via a Mediaset e Sky alcuni dei propri pezzi pregiati per quanto riguarda il racconto del calcio nelle case degli italiani, anche Melissa Satta ha voluto prendere parte al cambiamento. Dopo tanti anni di onorata carriera presso le reti del Biscione, è passata alla concorrenza, per unirsi a uno dei programmi più iconici degli ultimi anni: Sky Calcio Club.

“Sono felicissima e onorata di iniziare questa nuova avventura con la Sky Sport Family!!!“, ha scritto sui suoi account social la splendida modella nativa di Boston, classe 1986. Per lei e per l’intero mondo del calcio sarà un anno intenso e pieno di sfide e lei le affronterà in una nuova squadra, più carica e gasata che mai.

Melissa Satta a Sky: la reazione dei fan

Nuovo grande colpo dunque per la squadra di Sky Sport, che si arricchisce di uno dei volti più amati dagli italiani. Una notizia che arriva subito dopo la conferma di Antonio Conte, entrato nel team dell’emittente satellitare per commentare la Champions e il calcio internazionale.

In pochissimi minuti il post con cui l’ex lady Boateng ha annunciato il suo ingresso nella squadra di Sky ha raccolto i like di decine di migliaia di fan scatenati, e anche tra i commenti in molti hanno fatto le congratulazioni alla splendida presentatrice, che in passato abbiamo potuto ammirare anche a Tiki Taka con Pierluigi Pardo.

“Il piacere è tutto nostro“, scrive qualcuno, mentre altri lodano ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, la bellezza di Melissa, sicuramente uno dei volti più amati del calcio italiano. E mentre qualcuno ironizza chiedendosi cosa vada a fare a Sky, c’è qualcun altro che lancia già il guanto di sfida: “Leotta chi?”.