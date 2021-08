Real Madrid, dalla Francia arriva il top player: le cifre dell’affare

Con il mercato estivo arrivato alle ore finali, il Real Madrid è pronto per un acquisto last minute che potrebbe infastidire il PSG.

Il mercato è ormai in chiusura e i club si apprestano a mettere a segno gli ultimi colpi per ultimare le proprie rose. Il Real Madrid dopo la trattativa sfumata per Kylian Mbappè, punta ad un altro giocatore che da tempo è nel mirino del PSG. Il calciatore che interessa ai blancos milita in Ligue 1 e per il club francese è già stata fatta un’offerta. Di seguito tutti i dettagli della trattativa.

Il giocatore che il Real Madrid vuole

La dirigenza delle merengues non ha ancora concluso il mercato in entrata, ora sulla lista dei blancos ci sta Eduardo Camavinga, che è attualmente legato al Rennes. Il classe 2002 è un centrocampista longilineo, che può ricoprire sia il ruolo di mezzala che la posizione davanti alla difesa. Camavinga è in possesso di un buon tiro dalla lunga distanza ed anche di molto carisma, viene inoltre considerato uno dei giovani di maggior talento del calcio francese.

Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è deciso a cambiare aria per mettersi alla prova in una squadra più competitiva. Il Real Madrid sembra intenzionato ad acquistarlo proprio in questo ultimo giorno di mercato, ed ha recapitato al Rennes un’offerta di 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giovane centrocampista era da tempo stato accostato al PSG, che però al momento è stato superato proprio dal club spagnolo che si appresta a chiudere il contratto.

La vendetta dei blancos

In questa situazione sembra proprio che il Real Madrid voglia fare uno sgarbo al club parigino, proprio per il mancato arrivo di Kylian Mbappé. Visto che anche l’ultima offerta di 180 milioni (raggiungibili con il bonus) per l’attaccante ex Monaco è stata rispedita al mittente.