“Mbappé è sconvolto”: l’attaccante è furioso con il Psg, ma ha un piano

Mbappé avrebbe reagito malissimo al comportamento del Psg, in rotta di collisione con il Real: ha però in mente un clamoroso piano.

“Mbappé è sconvolto”. Lo scrive il quotidiano As, che segue da vicino la lunga ed estenuante trattativa fra il Psg e il Real Madrid. Dietro alla reazione dell’attaccante c’è l’atteggiamento del club parigino, che avrebbe avuto un comportamento irrispettoso nei confronti dei blancos. As scrive che ieri sarebbe pervenuta un’altra offerta per tentare il colpo, con una cifra più alta per provare ad ottenere l’ok definitivo. La risposta del Psg? Nessuna. Almeno così sottolinea il quotidiano iberico, che chiarisce i dettagli della reazione di Mbappé. Il calciatore sarebbe infatti andato su tutte le furie per un atteggiamento considerato oltre ogni limite. E la risposta sarebbe in un braccio di ferro che l’entourage del francese sarebbe pronto ad accettare. Con un colpo di scena che sarebbe clamoroso.

Mbappé su tutte le furie con il Psg: ha in mente una soluzione clamorosa

Ecco quindi che si profila uno scontro pronto a proseguire a ritmo di colpi proibiti. Le indiscrezioni rilanciate da As sono infatti clamorose, e rappresentano uno sgarbo pesante al Real Madrid e al calciatore. Se da una parte cedere uno dei migliori calciatori al mondo rappresenta una perdita pesante, dall’altra mantenerlo in squadra forzatamente sarebbe controproducente. Leonardo e il club però non sembrano intenzionati a cedere, e Mbappé forza la mano.

Leggi anche: Juventus, tifosi furiosi: tutta colpa della cessione di Cristiano Ronaldo

Lo afferma sempre la redazione di As, che svela il piano dell’ex Monaco per andare via. Lo staff della punta ha comunicato che in assenza di aperture o dialoghi, sarebbe pronto a lasciare il club a parametro zero senza accettare altre proposte. E troverà qualsiasi strada possibile per liberarsi e lasciare il Psg con il cerino in mano. Perdere un calciatore dal valore così alto senza incassare potrebbe diventare un problema anche per la società più ricca del mondo. Ecco perché le ultime ore si fanno caldissime, e qualcosa potrebbe ancora accadere.