La classifica degli allenatori su Instagram: Mou al top, dietro tante sorprese

Su Instagram José Mourinho è l’allenatore più seguito della Serie A: in classifica non mancano le sorprese.

Chi è l’influencer tra gli allenatori di Serie A? La risposta è la più ovvia e scontata di tutte: José Mourinho. Lo Special One, tornato nel nostro campionato sulla panchina della Roma, è il dominatore assoluto in una classifica molto speciale, quella relativa agli account Instagram con più follower in assoluto tra gli allenatori della massima serie italiana.

Il tecnico portoghese, che fa da sempre della comunicazione il suo punto di forza, può vantare oltre 2 milioni e mezzo di seguaci, attratti da un profilo sempre aggiornato, ricco di chicche relative alla sua vita anche fuori dal campo e ben curato anche dal punto di vista dell’immagine. Insomma, lo Special One è un top anche in ambito social.

Al secondo posto, un po’ a sorpresa, c’è l’attuale tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Non proprio un mago della comunicazione digitale, ma comunque molto seguito, con oltre 250mila follower. E non solo per meriti sportivi. Qualche tempo fa fece infatti il boom dopo aver pubblicato un video con le sue oche. Terzo posto a sorpresa, con poco più di 70mila follower, c’è l’attuale tecnico dell’Hellas Verona, Eusebio Di Francesco. Ma il suo ritmo social è molto rallentato dall’esonero con il Cagliari.

Classifica allenatori Serie A su Instagram

Moderno più di molti colleghi più blasonati è invece Leonardo Semplici. Il tecnico del Cagliari, con oltre 21mila follower, è al quarto posto in classifica. Una posizione che non lo premia abbastanza, visto il suo lavoro. L’allenatore è infatti solito analizzare la gara disputata sui social subito dopo ogni partita. Un’abitudine molto piacevole per chi ama il calcio e la tattica.

Paradossalmente, viene solo al quinto posto Sinisa Mihajlovic, che al contrario di Semplici è stato un campione affermato. Per lui poco meno di 15mila follower e un profilo con il contagocce, al contrario di quanto fatto dalle sue meravigliose figlie, che possono a tutti gli effetti definirisi influencer.

Più di 14mila follower per Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, con un profilo ufficiale ma privato. Per ora solo poco più di 3mila follower per l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, che alterna foto professionali ad altre più intime. E tutti gli altri? Senza alcun profilo ufficiale su Instagram. Da Maurizio Sarri, l’antisocial per antonomasia, a Gian Piero Gasperini, fino ad arrivare a Simone Inzaghi, tutti preferiscono far parlare il campo e non il mondo digitale.

Curiosa però tra questi allenatori senza Instagram la vicenda dell’allenatore bianconero Max Allegri. Da tecnico di caratura internazionale, il livornese aveva aperto un profilo ufficiale anche molto seguito. Tuttavia, di recente ha deciso di chiuderlo definitivamente a causa delle troppe offese ricevute. E non possiamo certo dargli torto.