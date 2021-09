Bufera al City, Mahrez attacca i compagni: “Giocano solo per i soldi”

Scoppia un caso al Manchester City: Riyad Mahrez ha mosso dure accuse ad alcuni suoi compagni di squadra.

In casa Manchester City scoppia, all’improvviso, la grana Riyad Mahrez. L’attaccante algerino della squadra di Guardiola si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che non saranno state accolte certamente con grande gioia dallo spogliatoio. Ai microfoni di Canal Plus TV l’ex Leicester ha infatti mosso delle accuse molto gravi nei confronti dei propri compagni di squadra. E lo ha fatto a pochi giorni da un altro terremoto, sollevato stavolta dalla sua ex moglie.

La cantante Rita Johal, una volta signora Mahrez, solo pochi giorni fa aveva rivelato al Sun che il marito era cambiato definitivamente dopo il trasferimento dalle Foxes ai Citizen, colpa anche di un ambiente che non lo ha aiutato, portandolo ad allontanarsi sempre più dalla famiglia, fino alla rottura definitiva.

Leggi anche -> Guai per il Manchester City: un calciatore è accusato di stupro

Già queste dichiarazioni avevano fatto storcere il naso a parte della tifoseria e, secondo le voci che provengono dall’Inghilterra, anche a qualcuno all’interno del club. Ora però Mahrez ha deciso di metterci su il carico da novanta, di fatto sfidando molti suoi compagni con delle accuse che hanno stupito tutti.

Mahrez attacca i compagni del Manchester City

Il calcio è una cosa seria, una professione, ma deve rimanere anche e soprattutto un gioco e una passione. Questo il pensiero di tantissimi tifosi, che nel seguire le vicende della propria squadra preferita ci mettono il cuore, oltre che il denaro. Ma questo è anche il pensiero di Mahrez. Non a caso, nel corso del suo intervento a Canal Plus TV, il calciatore si è lasciato andare a un duro attacco nei confronti di alcuni compagni.

“I ragazzi del City non guardano le partite di altre squadre in tv. Se ne fregano“, racconta Riyad, secondo cui spesso capita nello spogliatoio di sentire compagni di squadra ammettere di non aver visto la partita della sera precedente, anche in caso di match importanti, come semifinali di Champions. Ma se sei un calciatore, secondo Mahrez, queste cose dovresti saperle, il calcio dovresti seguirlo con passione.

Potrebbe interessarti -> Cristiano Ronaldo e quell’attacco al Manchester City: “Preferirei il Qatar”

Quindi l’affondo definitivo: “Ho amici che sono calciatori, ma a loro non piace il calcio. Giocano perché sono obbligati a farlo e perché ci sono un sacco di soldi in gioco. Per me il calcio è una passione“. Arriverà una risposta da parte dei compagni di squadra che, seppur non citati, sono stati chiamati in causa?