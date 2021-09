Beffa Ronaldo, record sfumato: tra i bomber delle Nazionali è ‘solo’ ottavo

Cristiano Ronaldo non è ancora il miglior marcatore nella storia delle Nazionali di calcio: davanti a lui ci sono ancora tante leggende.

Cristiano Ronaldo è l’uomo dei record, ma qualcuno ancora gli sfugge. Almeno ad essere pignoli. Dopo la doppietta messa a segno contro l’Irlanda nelle qualificazioni per i Mondiali 2022, il campione portoghese ha staccato definitivamente Ali Daei, diventando il miglior marcatore nella storia delle Nazionali di calcio… maschili!

Chi l’ha detto infatti che il calcio è solo uno sport solo da uomini? Ormai il movimento calcistico femminile sta crescendo sempre più e non vanno sottovalutati i primati conquistati da delle leggende del calcio meno celebrate rispetto a CR7 solo perché donne. Guardando alla storia del calcio, Cristiano è entrato da poco nella top 10 dei migliori marcatori di tutti i tempi.

Con la doppietta messa a segno ieri ha raggiunto a quota 111 gol Alex Morgan, una leggenda del calcio femminile a stelle e strisce. Vicina anche la scozzese Julie Fleeting a 116. Davanti a lui però c’è ancora una serie di icone da superare, a partire da Carli Lloyd, altra campionessa americana, a quota 128 gol (come la collega tedesca Birgit Prinz). Due reti sopra, a 130, c’è Kristine Lilly, forse l’ultima che CR7 potrebbe davvero sperare un giorno di raggiungere. Perché da qui in avanti il gioco si fa duro, durissimo, anche per uno come lui.

Record Ronaldo: tutte le bomber che gli sono davanti

Icona del calcio internazionale, idolo delle folle anche al di fuori degli Stati Uniti, Mia Hamm è la prima delle ‘irraggiungibili’, almeno sulla carta, per CR7. La mitica campionessa di Selma ha messo a segno in 276 presenze con gli USA ben 158 gol tra il 1987 e il 2004. Meravigliosa.

Ma ancora meglio ha saputo fare in sedici anni di carriera in Nazionale un’altra giocatrice clamorosa, Abby Wambach, arrivata al numero esorbitante di 184 gol dal 2001 al 2015. Un traguardo che Ronaldo potrebbe non riuscire a vedere nemmeno da lontano. E pensare che non è nemmeno lei la detentrice del record totale di gol con la maglia di Nazionale nella storia del calcio.

La regina del calcio internazionale è infatti canadese: si tratta di Christine Sinclair, classe 1983. Una donna ancora in attività, capace di mettera segno, dal 2000 a oggi, ben 187 gol in 304 presenze con la maglia della sua Nazionale.

“Non intendo chiudere il conto, per ora…“, ha dichiarato Cristiano Ronaldo dopo aver messo a segno il 111esimo gol e aver raggiunto il primato Nazionale. Che si sia messo in testa di riuscire davvero a superare anche le donne?