Mario Mandzukic si ritira: moglie e passioni dell’ex bomber di Juve e Bayern

Mario Mandzukic ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio dopo 228 gol in carriera con le maglie di Bayern, Juve e altri top club.

Arriva un momento in cui tutti, anche i grandi campioni, sono costretti a dire basta. Quel momento, per Mario Mandzukic, è adesso. A 35 anni e dopo sei mesi a dir poco deludenti al Milan, il centravanti croato ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo un’estate di riflessioni, è arrivata l’ufficialità, attreverso un lungo ed emozionante post Instagram.

“Caro piccolo Mario, mentre indossi questi scarpini non potrai nemmeno immaginare cosa sperimenterai nel calcio“, scrive l’ex attaccante della Juventus, pubblicando una foto di due scarpini da calcio da bambino, vintage e consumati dal tempo. Ripercorrendo in poche righe la sua straordinaria carriera, l’ormai ex calciatore ha concluso: “Un giorno riconoscerai il momento di ritirarti. (…) Quel giorno è arrivato“.

Campione dentro e fuori dal campo, Mario ha potuto nella sua carriera vincere praticamente tutto con i propri club, indossando le maglie delle più importanti squadre al mondo. E anche con la Nazionale si è tolto non poche soddisfazioni, andando a segno in 33 occasioni. Cosa c’è nel suo futuro? Probabilmente si potrà godere di più la vita privata assieme alla sua splendida cpmpagna Ivana Mikulic.

Mario Mandzukic: moglie e curiosità sull’ex bomber

Per quanto riguarda la sua vita fuori dal campo, Mario è sempre stato piuttosto riservato. Sappiamo pochissime curiosità. Ad esempio che ama i tatuaggi, come dimostrano tutti i disegni ben visibili in ogni sua parte del corpo. Scaramantico a dir poco, non è mai sceso in campo senza fasciarsi i polsi.

Sensibile, attento alla famiglia e agli amici, da qualche tempo è fidanzato con Ivana Mikulic, una splendida studentessa con cui si è conosciuto diversi anni fa in Polonia. I due non si sono ancora sposati e non hanno figli, ma mai dire mai…

Per il resto, Mandzukic è stato nella sua carriera al centro anche di qualche polemica di troppo. Ad esempio, qualche anno fa, durante la sua esperienza in Bundesliga, festeggiò un gol al Norimberga facendo il saluto romano. Non proprio la scelta più saggia e felice di tutti i tempi. Venne aperta un’inchiesta, ma alla fine non furono prese particolari misure contro l’attaccante croato, da oggi in cerca di nuova occupazione.