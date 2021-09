Napoli, Meret out: chi sono i migliori portieri svincolati

Dopo l’infortunio di domenica scorsa, Meret abbandona il ritiro con la nazionale. Il Napoli cerca il sostituto nella lista degli svincolati.

Piove sul bagnato a Napoli. Dopo la squalifica per due giornate di Oshimen, anche Meret salterà la sfida contro la Juve. Ma, se nel primo caso il 9 azzurro tornerà a disposizione di Spalletti già per la prima partita dei gironi di Europa League contro il Leicester, il portiere della nazionale sarà costretto a rimanere fuori dai campi di gioco per almeno 40 giorni. Per lui una “frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare“, questo quanto riportato nel comunicato del Napoli.

🏥 Meret, frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/QYjy2oGR3w — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2021

Adesso gli azzurri saranno costretti ad affidarsi al solo Ospina per le prossime 5, forse 6, gare. Per questo, nelle ultime ore, sono stati valutati alcuni dei nomi presenti nella lista degli svincolati, che potrebbero far comodo a Spalletti, qualora anche il portiere colombiano, per una ragione o per un altra, dovesse risultare indisponibile nelle prossime settimane.

Leggi anche »» Chi è Davide Marfella, il terzo portiere del Napoli pronto al debutto in A

Emergenza Napoli, chi potrebbe arrivare dagli svincolati

Il nome più caldo, al momento, è quello di Antonio Mirante, che dopo 3 stagioni da comprimario insieme a Pau Lopez con la Roma, adesso è svincolato. Il portiere classe 1983 si sarebbe offerto ai partenopei come soluzione tampone, in attesa del recupero di Meret.

https://t.co/S8RxHkGOFa Il Mattino – Mirante svincolato si propone al Napoli per sopperire all’assenza di Meret — CalcioNapoli24.it (@CalcioNapoli24) September 3, 2021

Insieme a lui, potrebbero fare al caso degli azzurri anche Romero e Moya. Il primo, svincolato ormai da un anno, è stato il secondo di De Gea al Manchester United fino a 2 anni fa e portiere dalla nazionale argentina per lungo tempo. Moya, invece, è stato il secondo portiere dell’Atletico Madrid, per due anni anni, fino al 2018, prima di passare a la Real Sociedad, sempre come secondo, prima di Rulli e poi di Remiro.

Mattia Maccarone