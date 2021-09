Rai, boom di ascolti per l’Italia: Paola Ferrari festeggia così – FOTO

Paola Ferrari si è concessa un momento di relax dopo il lavoro per la partita tra Italia e Bulgaria: la sua foto ha conquistato i tifosi.

La Nazionale di Mancini è tornata, e con lei anche Paola Ferrari, la signora del calcio sui canali Rai. La nota giornalista bionda ha condotto, come sempre, il programma di RaiSport che ha preceduto e seguito la partita dell’Italia su Rai1. E anche se la gara contro la Bulgaria non è andata come sperato per i campioni d’Europa, i risultati per l’ammiraglia del servizio pubblico sono stati davvero molto positivi.

Lo ha confermato non solo il servizio Auditel, ma anche la stessa Paola, che su Instagram ha pubblicato una foto con una caption per sottolineare gli ottimi risultati della partita dell’Italia. Insomma, è mancata solo la vittoria, ma di motivi per festeggiare non ce ne sono pochi, a partire dal record della striscia di gare senza sconfitte, eguagliato dalla Nazionale di Mancini, ora a quota 35.

“Ieri sera la partita dell’Italia è stata vista da 7 milioni e mezzo di italiani“, ha scritto su Instagram la bionda giornalista, sottolineando quanto sia stato bello vedere tanto amore per i nostri campioni anche in una serata che non può certo definirsi brillante. Ma non serve abbattersi, e anzi Paola ha scelto di festeggiare con un giorno di ‘meritato riposo’, come dimostrato da uno scatto che ha fatto impazzire i tifosi.

Paola Ferrari: la foto in costume su Instagram

Ovviamente uno scatto del genere è servito a mostrare anche il suo splendido stato di forma. Abbronzata e tonica come non mai, Paola è riuscita con una sola foto a guadagnare migliaia e migliaia di like, oltre a molti commenti entusiasti da parte dei tifosi. Qualcuno le dà della ‘milf’, qualcun altro sottolinea come manchino le sue ‘scosciate’ con riferimento a quanto accaduto durante gli Europei, con il suo accavallamento alla Sharon Stone.

“Meravigliosa“, scrive poi un altro tifoso, ma c’è anche chi si spinge oltre dichiarando tutto il suo amore per la giornalista, messa al livello della nostra Nazionale. Arrivano però anche dei complimenti piuttosto particolari: “La regina dei piedi, bellissimi come sempre, da contemplare, ammirare e possibilmente baciare“. Insomma, tutti hanno apprezzato ancora una volta la foto di Paola, che continua a riscuotere consensi tra migliaia di tifosi italiani. Con buona pace delle sue più giovani ‘rivali’.