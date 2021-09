La rivelazione dell’ex campione argentino: “Messi? So dove chiuderà la carriera”

Juan Roman Riquelme, ex calciatore del Barcellona, ha parlato del passaggio di Messi al PSG e ha lanciato una clamorosa profezia.

Messi è ormai un calciatore del PSG. Con la squadra francese ha già fatto il suo debutto, anche se non ha ancora avuto modo di partire titolare né di andare a segno. Tuttavia, il suo futuro potrebbe non essere a lungo in Francia. Il suo contratto è un biennale. Dal 2023 Leo sarà di nuovo un professionista libero, e secondo molti avrà ancora voglia di proseguire la sua carriera, chiudendola altrove. Lo sa bene un’ex stella del Barcellona, Juan Roman Riquelme, che si è lasciato andare a una vera e propria profezia. Anzi, una doppia profezia.

Ex blaugrana, ma anche simbolo dell’argentina e del Boca Juniors, oggi Riquelme è proprio il vice presidente della squadra della Bombonera. Legatissimo a Leo Messi, con cui ha condiviso anche un periodo in Nazionale, ha affermato in un’intervista di volere solo il suo bene e di essere disposto ad augurare il meglio alla Pulce per questa sua nuova avventura.

L’importante per lui è che il campione argentino sia felice, anche lontano da Barcellona. Una lontananza che però potrebbe non durare a lungo. E i tifosi blaugrana iniziano a sognare di nuovo…

Messi torna al Barcellona? Riquelme è sicuro

Chi meglio di un vecchio amico può conoscere il futuro di Leo Messi? Nessuno, probabilmente, se non la Pulce stessa. Secondo Riquelme, intervistato da ESPN, l’attuale numero 30 del PSG si divertirà moltissimo con Mbappé e Neymar, due fenomeni oltre che due amici. E con tutta probabilità arriveranno a vincere la Champions, anche perché “se non la viceranno adesso, non la vinceranno più“.

Ma le sue previsioni non finiscono qui. La leggenda del Villarreal si è infatti anche detta certa che il futuro di Leo Messi, a fine carriera, non sarà in Francia. E neppure in America, come ipotizzato da molti, bensì nuovamente in Spagna. “Penso che vincerà la Champions con il PSG e si ritirerà al Barcellona“, ha assicurato l’ex campione. Un comeback che sicuramente farà felici i tifosi, regalando un pizzico di romanticismo a una storia interrotta in maniera davvero brusca.

Andrà davvero così? Difficile dirlo. Alla scadenza del suo nuovo contratto manca ancora molto. Ma si sa, nel calcio mai dire mai. E chissà che un eventuale colpaccio in Champions già in questa stagione non possa anticipare i tempi per un suo clamoroso ritorno a casa…