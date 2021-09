Bernardeschi nei guai, 40mila euro di multa: cosa è successo

Federico Bernardeschi è stato multato per 40mila euro per un grave episodio legato a un suo stabilimento balneare: cosa è successo.

Non è un momento semplice per la Juventus e gli juventini, sia i tifosi che i calciatori. Lo sa bene Federico Bernardeschi. In questo periodo di assenza di serenità a causa di uscite non poco brillanti da parte della squadra bianconera, e del pareggio piuttosto deludente della Nazionale italiana di Mancini contro la Bulgaria, è arrivata sul calciatore di Carrara una vera e propria tegola. E stavolta il campo c’entra poco.

Perché in effetti con il ritorno di Max Allegri le cose per quanto riguarda il terreno di gioco stanno iniziando a migliorare. Certo, un pareggio e una sconfitta sono davvero un bottino magro per la squadra bianconera, privata negli ultimi giorni di mercato anche di Cristiano Ronaldo.

Ma almeno sul piano personale Bernardeschi può finalmente iniziare a sorridere. Max lo sta infatti tenendo in considerazione, e rispetto al recente passato il suo ruolo all’interno dello scacchiere bianconero potrebbe dopo tanta sofferenza tornare ad essere ben definito e piuttusto importante. Tuttavia, sono le sue attività imprenditoriali in questo momento a dargli i maggiori grattacapi. Negli ultimi giorni gli è infatti stata recapitata una multa addirittura di 40mila euro. Ma cosa è successo?

Bernardeschi, multa da 40mila euro: ‘colpa’ dei lavoratori in nero

Essere multati per una somma così importante non può far mai piacere, nemmeno se sei un calciatore e imprenditore dal portafoglio certamente non vuoto. Stavolta per il campione d’Europa la colpa però è stata grave. Secondo quanto riferito da La Nazione, nel suo stabilimento balneare a Marina di Carrara sono state rinvenute alcune irregolarità. Si tratta, tra l’altro, dello stesso lido in cui il Federico ha tenuto il suo ricevimento di nozze con Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello, lo scorso luglio, all’indomani della vittoria di Wembley.

Dopo un controllo dei carabinieri presso la struttura Amare Holi Beach sono venuti a galla ben 11 lavoratori in nero sui 16 presenti durante l’ispezione. Una grave infrazione per il calciatore bianconero. Da qui per Bernardeschi la multa salatissima di cui abbiamo già scritto. Al momento non sono arrivate dichiarazioni o commenti da parte del diretto interessato o da persone a lui vicine.