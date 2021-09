Messi, debutto col Psg da record in Spagna: numeri da capogiro

Debutto da record per Messi: in Spagna, l’esordio della pulce in in Ligue 1 ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni.

Un debutto agrodolce per Lionel Messi, agro per la prestazione offerta sul campo, comunque buona, ma al di sotto delle aspettative. Dolce perchè ad assistere al suo debutto in Ligue 1, solo in Spagna, erano collegate circa 6 milioni e 700 mila persone. Il merito è tutto di Gerard Piqué, una vecchia conoscenza di Messi al Barcellona, che tramite la sua holding, Kosmos, ha comprato i diritti del campionato francese. L’obiettivo? Mandare in onda in tutta la Spagna il debutto, e le successive partite, del suo ex compagno di squadra con il PSG. Un’operazione perfettamente riuscita.

La partita dell’esordio di Messi nel campionato francese è diventata l’incontro di Ligue 1 più visto di sempre dagli spagnoli. La Kosmos ha gestito i diritti acquistati tramite l’emittente televisiva Telecinco, che nella serata di ieri ha raggiunto una media di 2 milioni e 214 mila spettatori, e Twitch, la piattaforma di live streaming di Amazon, dove la partita era disponibile gratuitamente sul canale del noto streamer spagnolo Ibai Llnaos. Qui una media di 343 mila spettatori e 2 milioni di visualizzazioni nel complesso.

Foto che segnano la storia: il debutto di Messi con la maglia del PSG.#Psg #Messi #Ligue1 pic.twitter.com/I62BkZd06Q — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) August 29, 2021

Il debutto di Messi, la prestazione sul campo

Ora, esclusi gli straordinari risultati raggiunti dal punto di vista mediatico, l’esordio di Messi in Ligue 1 non è stato, certo, memorabile. Probabilmente molto hanno inciso i pochi minuti a disposizione dell’argentino che, arrivato tardi in squadra, causa Copa America, è partito dalla panchina lasciando il posto a Kylian Mbappé.

La pulce entra al 66esimo, sul 2-0, firmato con una doppietta proprio da Mbappé, senza, però, riuscire a lasciare il segno. Ma non c’è da stupirsi. Probabilmente è solo una questione di tempo, prima che l’ex numero 10 blaugrana, entri alla perfezione nei meccanismi di gioco di Pochettino e possa tornare a farci vedere le magie con cui aveva incantato tutti a Barcellona

Mattia Maccarone