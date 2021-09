Chi è Murat Yakin, il ct della Svizzera che ha impressionato José Mourinho

Chi è Murat Yakin, il commissario della Svizzera prossima avversaria della Nazionale italiana alle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022.

La Svizzera di Murat Yakin è l’ostacolo più complicato da superare per l’Italia di Mancini. La Nazionale elvetica ha cambiato il proprio commissario tecnico dopo gli Europei e dopo esser usciti ai quarti di finale. Vladimir Petkovic ha lasciato un ottimo ricordo nel cuore dei tifosi crociati e resta indelebile l’impresa di aver battuto la Francia agli ottavi di finale del campionato europeo.

Ma ora si è aperto un nuovo capitolo per la Nazionale svizzera. C’è Yakin in panchina, solido difensivista e da un curriculum non proprio eccelso. Ma nel corso della sua carriera ha raccolto i complimenti di José Mourinho.

Murat Yakin: origini, carriera e imprese del ct della Svizzera

La federcalcio svizzera ha puntato su una grande colonna della Nazionale a cavallo degli anni ’90 e inizio 2000. Murat Yakin è stato calciatore nel ruolo di difensore e con il Basilea è riuscito a conquistare grandi traguardi a livello locale. L’attuale ct della Svizzera ha cominciato una grande gavetta da allenatore, riuscendo a portare il Thun nella massima serie. Successivamente ha trascorso un periodo come tecnico del Basilea, con il quale ha gicoato anche in Champions League. Qui riuscì a battere il Chelsea di José Mourinho per due volte consecutive nel girone della competizione più ambita e ricevette i complimenti dello Special One. “Sono contento della squadra e dei tifosi – disse al termine della seconda vittoria – Ma che Mourinho si sia congratulato con me due volte è già qualcosa di bello“.

Dopo qualche fallimento in Russia allo Spartak Mosca e in Svizzera con altri club, ha allenato lo Sciaffussa nelle ultime due stagioni, club di cui è anche azionista secondo quanto riportato da Ticinonews.

Murat Yakin ha anche un fratello, ex calciatore e tra i più importanti atleti della Nazionale svizzera degli anni 2000. Hakan è stato suo assistente allo Sciaffussa e al Grasshoppers.