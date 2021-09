Jorginho, un anno di rigori “maledetti”: troppi errori, è ora di cambiare?

Jorginho e l’anno dei rigori maledetti: cosa c’è che non va e perché il centrocampista deve cambiare strategia dal dischetto.

Era diventato una sentenza dal dischetto. Un incubo per i portieri, una sicurezza per la propria squadra. Fino a settembre 2020, Jorginho aveva una media eccezionale ai rigori calciati durante i 90 o 120 minuti. Solo un errore, nel lontano 2017 con la maglia del Napoli in Serie A. Insomma, era una vita fa.

Poi qualcosa è cambiato e i portieri hanno cominciato a studiare il suo metodo, il suo saltello. Grazie all’introduzione del VAR, poi, Jorginho va spesso a calciare i rigori e quindi aumenta anche la percentuale di errore. Ma nell’ultimo anno la media si è decisamente abbassata. E ora il quesito provocatorio – ma non troppo – nasce spontaneo: il centrocampista della Nazionale deve cambiare strategia dagli undici metri?

Jorginho, 5 errori ai rigori in un anno: qual è il motivo

Da settembre 2020 a settembre 2021, Jorginho ha calciato 17 rigori (considerati anche i tiri dal dischetto delle partite decise dagli undici metri) e ha commesso 5 errori. Quest’estate il centrocampista è stato decisivo per l’Italia in semifinale contro la Spagna ad EURO 2020. Pochi giorni dopo ha fallito quello in finale contro l’Inghilterra, calciando decisamente male.

Discorso simile per quanto avvenuto nel match contro la Svizzera valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Jorginho si è presentato davanti a Sommer con il classico saltello; ha visto il passo del portiere verso la sua sinistra (la destra dell’elvetico) e ha cercato di spiazzarlo. Ma Sommer è stato lesto e furbo a cambiare subito direzione e così è stato un gioco da ragazzi bloccare quel “passaggio”. Il portiere della Svizzera ha insegnato ai suoi colleghi come parare un calcio di rigore al centrocampista della Nazionale italiana e del Chelsea. I 5 errori nell’ultimo anno solare cominciano a pesare sulle spalle del Campione d’Europa. E ora deve cambiare qualcosa dal dischetto: Jorginho è diventato prevedibile.