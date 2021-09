Juve, Dybala rischia: i due top player che fanno tremare la Joya

Juve, Dybala a rischio la sua posizione di leader, di seguito tutti i possibili nomi che potrebbero insediare l’attaccante argentino.

In questi tre anni la Juventus ha avuto la fortuna di avere tra le proprie fila un dei calciatori più forti del mondo, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. Il portoghese durante la sua permanenza a Torino ha preso il ruolo di leader. Ora che il penta campione del Pallone d’oro è andato via alla squadra bianconera serve un nuovo giocatore che si prenda il peso della squadra sulle sue spalle. Di seguito tutti i candidati.

Juve, Dybala nuovo leader?

Come detto sopra, l’addio di Cr7 ha lasciato vacante il posto di leader, adesso in casa Juve si pensa al suo possibile sostituto. Tra i possibili candidati ci sono sia le “nuove leve” in cui rientra anche qualche nuovo arrivato che ovviamente i giocatori con più esperienza. I profili più giovani da prendere in considerazione sono: de Light, Chiesa, Dybala e il neo acquisto Locatelli, mentre per quanto i giocatori con più esperienza sono: Chiellini, Cuadrado e Bonucci.

Da queste prime partite i bianconeri sembrano fare molto affidamento su Paulo Dybala, l’attaccante argentino è infatti il nome più caldo per sostituire Cristiano Ronaldo. Allegri inoltre ha anche affidato al classe 93 il ruolo di vice capitano, nonostante l’ultima annata per “La Joya” non sia andata molto bene, il rinnovo di contratto insieme alle 6 stagioni da lui disputate con la Juve mettono lui al primo posto come leader.

I vari pretendenti al posto di numero uno della Juventus

Il posto di numero uno però continua ad avere dei pretendenti, infatti due giocatori su tutti potrebbero soffiargli il posto. Si tratta di Matthijs de Light e di Federico Chiesa. Il primo è uno degli uomini centrali della difesa della squadra bianconera, seppur di giovane età l’olandese sembra maturato molto negli ultimi anni e potrebbe prendersi questa responsabilità.

Dall’altra parte invece c’è Chiesa che è arrivato solamente la scorsa stagione, però il suo apporto alla causa del club di Torino la scorsa stagione è stato determinante, arrivando a segnare ben 14 reti. Senza contare che l’ala classe 97 sta dimostrando molto anche con la nazionale italiana, prima con la vittoria agli Europei ed anche adesso nelle qualificazioni per il mondiale di Qatar. Insomma ad oggi Dybala è il candidato più vicino alla leadership, ma non bisogna sottovalutare questi due giovani elementi che potrebbero sorpassarlo all’ultimo.