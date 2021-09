Svizzera-Italia: Immobile sbaglia ed è subito rabbia social: “A che servi?”

Riparte la nazionale e il tifo del popolo azzurro torna a farsi sentire. Immobile di nuovo al centro delle critiche “è il gemello scarso”.

Ritorna in campo la nazionale. Dopo la brusca frenata subita in casa con la Bulgaria, gli azzurri sono scesi in campo contro la Svizzera di Yakin. Uno scontro non semplice per i ragazzi di Roberto Mancini che, questa sera, si sono ritrovati ad affrontare la seconda, ma potenzialmente la prima (considerando le 2 gare giocate in meno), forza del girone di qualificazione ai mondiali.

Confermato l’11 campione d’Europa, escluso Verratti, rimasto fuori per i fastidi al ginocchio rimediati nello partita di giovedì, e Chiesa, a cui è stato preferito insolitamente Berardi, almeno dal primo minuto. Chi, invece, non è affatto una novità è Ciro Immobile come centravanti. L’attaccante della Lazio ha mostrato una forma smagliante nelle prime due giornate di campionato, mettendo a segno 4 gol, di cui 3 in una sola partita. Ma, come ripetono ormai da qualche mese i tifosi più accaniti contro il bomber biancoceleste, quello visto in nazionale sembra un altro giocatore. Alla fine del primo tempo, dopo due occasioni mancate, è già bufera social.

Immobile si mangia due gol, le reazioni social

Nell’occhio del ciclone, già partire dalle prestazioni non brillanti di Euro 2021, le critiche ad Immobile non si interrompono, nemmeno dopo un inizio campionato ineccepibile.

Fra chi dimostra il suo disappunto servendosi dell’ironia

Credo che il terzo segreto di Fatima sia la perenne titolarità di #Immobile in Nazionale, altrimenti non trovo spiegazione. #SVIITA — Joker (@GiuseppeRenzi3) September 5, 2021

in nazionale immobile è utile come uno scolapasta senza buchi — Sårå (@freyja_16) September 5, 2021

E chi, invece, pone questioni più tecniche

comunque immobile in nazionale è lo stesso identico della lazio, ma l’impostazione della squadra fa uscire fuori i suoi limiti a differenza di quanto succede nella lazio dove viene esaltato da una squadra (e un centrocampo assurdo) che lo imbocca e gioca per lui — goatti (@diaoboia) September 5, 2021

C’è chi non si spiega il dislivello fra le prestazioni offerte con la Lazio e quelle in azzurro

Se lo vedi in campionato, pensi che l’Immobile della Nazionale sia un gemello nerd che non ha mai visto un campo. #SvizzeraItalia — Federico Scanavino (Proud black&white sheep) (@fedeedoscana) September 5, 2021

E niente, Immobile in nazionale è solo la lontana ombra del capocannoniere che vediamo in campionato… — Micky (@MICHELE06795559) September 5, 2021

Ma non mancano i supporters del 17 biancoceleste che, talora, mettono in evidenza come contro l’attaccante ci sia un accanimento esclusivo

talora mostrano come le prestazioni di Immobile non siano di basso livello, ma sono le aspettative troppo alte a renderle deludenti.

Ma la cosa ancora più divertente è che in realtà i numeri in nazionale di Immobile sono tutt’altro che negativi… Però la gente parla senza sapere e rosica solo perché non ne fa 3 a partita come con la Lazio — Poesia.laziale (@poesialaziale) September 5, 2021

Mattia Maccarone