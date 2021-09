Napoli, Anguissa cambia il Napoli? Come Spalletti utilizzerà i nuovi acquisti

Napoli, Anguissa: come verranno utilizzati i nuovi giocatori da Luciano Spalletti? Di seguito scopriamo i ruoli dei nuovi acquisti.

L’inizio stagione del Napoli è partito abbastanza bene, seppur non perfettamente. Infatti anche se la squadra partenopea ha già collezionato due vittorie, ha perso un po’ di giocatori, soprattutto nel reparto di centrocampo. Come Demme che si è procurato un infortunio nella amichevole di precampionato disputata contro la Pro Vercelli e Zielinski che è dovuto uscire prima nella partita contro il Venezia. Al momento le condizioni dei due sembrano migliorare, ma non si sa ancora con certezza quando sarà possibile il loro rientro in campo.

Un fatto abbastanza scomodo per Luciano Spalletti che dovrà trovare una soluzione usando i nuovi innesti. Di seguito scopriamo come il tecnico toscano deciderà di utilizzare i nuovi giocatori.

Napoli, le posizioni dei nuovi innesti: da Anguissa a Juan Jesus

Il Napoli in questa sessione estiva di mercato non ha fatto grandi acquisti, anzi quasi tutti i nuovi arrivati della formazione azzurra sono arrivati praticamente a zero. L’ultimo colpo della dirigenza partenopea è stato Zambo Anguissa, il centrocampista è arrivato dal Fulham in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il classe 95 è un calciatore molto fisico, che gioca prevalentemente davanti la difesa, è inoltre dotato di una grande corsa ed è abile nella fase di recupero palla. Anguissa si distingue anche per la sua abilità nel dribblare. Per Spalletti il camerunense si potrebbe rivelare un’ottima carta, visto che con le sue caratteristiche può ricoprire anche i ruoli di mezzala e trequartista. Un’ottima occasione per il classe 95, che deve prendere ogni occasione buona visto che il centrocampo del Napoli è veramente molto competitivo.

Un altro arrivo in casa azzurra è quello di Juan Jesus, il difensore ex Roma preso da svincolato. Il tecnico di Certaldo ha richiesto più volte alla società un terzino sinistro che alla fine non gli è stato dato. Quindi ora a giochi finiti Spalletti dovrà trovare una soluzione anche per quel reparto. Le ipotesi sono due: o si riadatta un difensore centrale come terzino oppure ci si mette un terzino destro. A questo proposito, il neo acquisto Juan Jesus, vecchia conoscenza del tecnico ex Roma e Inter, potrebbe tornare decisamente comodo, in quanto può giocare anche come terzino sinistro.