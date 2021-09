Ronaldo stuzzica la Juve: frecciata pungente sui social

In attesa della fine della quarantena, Ronaldo si gode i primi giorni di Inghilterra con Georgina, i figli e un pizzico di ironia..

Rientrato a Manchester con qualche giorno d’anticipo, per la squalifica riportata con il Portogallo nelle ultime partite di qualificazione ai mondiali, Ronaldo si gode i suoi primi giorni in Inghilterra insieme alla sua famiglia. Per trascorrere la settimana di quarantena obbligatoria, il portoghese ha scelto una villa extralusso con 7 stanze, ognuna con il suo bagno, diverse terrazze, una sala cinema, piscina, sauna e palestra.

Proprio qui Ronaldo e la moglie, Georgina, oggi pomeriggio, hanno pubblicato un post su Instagram con cui, ironizzando su ciò che si dice del tempo di Manchester, pare abbiano stuzzicato i tifosi della Juventus. Nella descrizione del post del portoghese si legge, infatti, “Quem diz que em Manchester não há sol?!?!”, che tradotto significa: “Chi dice che a Manchester non c’è mai il sole?”

Di seguito, due faccine divertite, come a punzecchiare chi gli aveva sconsigliato di tornare in Inghilterra. E se CR7 è contento della sua nuova casa, lo stesso si può dire anche della moglie, Georgina, che poco dopo il post del suo compagno ha pubblicato 6 foto di lei insieme ai figli e al marito commentando “Quanto mi mancava vivere in Inghilterra“.

Ronaldo stuzzica i tifosi juventini, le reazioni

Che si tratti di frecciate o meno indirizzate a Torino e ai tifosi juventini (magari per ricambiare il sarcasmo della società “biannconera” di qualche giorno fa), non lo si può stabilire con certezza, ma una cosa è sicura, anche in questo caso la tifoseria juventina non si è offesa.

Tra chi lo invita ad aspettare Gennaio, prima di giudicare il clima inglese “come back to me in January about Manchester weather…”, chi manda cuori e chi ancora commenta con “ti ameremo per sempre”, una cosa è evidente Ronaldo ha lasciato a Torino un segno indelebile. E non sarà un “grazzie”, un “bianconneri” o un pò di sana ironia sui social a cancellarlo.

Mattia Maccarone