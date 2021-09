Oriana Sabatini, selfie sorprendente: lady Dybala la mostra – Foto

Oriana Sabatini stupisce i suoi follower con un selfie meraviglioso: tanti complimenti a lady Dybala che mostra il segno dell’estate.

Paulo Dybala è ancora impegnato con la Nazionale argentina per questi ultimi giorni di ritiro, poi tornerà presto in Italia per proseguire la stagione con la Juventus. L’attaccante bianconero finalmente ritornerà dalla sua ragazza, cantante e attrice sudamericana, che in questi giorni ha infiammato i social con alcuni scatti spettacolari.

Oriana Sabatini è legata sentimentalmente alla Joya dal 2018 ed è una delle wags bianconere più apprezzate dai tifosi della Vecchia Signora. Nelle scorse ore, l’artista argentina ha stupito i suoi follower con un selfie allo specchio: al di là dell’outfit mozzafiato, il dettaglio è sorprendente.

Oriana Sabatini, mostra l’abbronzatura allo specchio: fan in delirio

La bellissima showgirl di Buenos Aires ha messo in mostra il suo abito nero, decisamente corto e dalla scollatura vertiginosa. Il look di Oriana Sabatini ha folgorato tutti i suoi follower, che hanno riempito di like il post di Instagram. Inoltre, la compagna di Paulo Dybala ha posato davanti allo specchio e ha condiviso la sua abbronzatura con i seguaci. Impossibile non notare il segno del costume, ben visibile sul petto e sulle spalle.

L’estate sta volgendo al termine, ma Oriana non ha proprio voglia di abbandonare il mare. Solo pochi giorni fa, infatti, l’artista argentina ha condiviso sui social uno scatto di sé su di una canoa al mare. Sorridente e spensierata, il suo volto felice ha fatto boom di like, superando addirittura il mezzo milione.