FIFA 22, la Serie A torna ma con 4 big escluse: svelato il motivo

L’1 ottobre uscirà FIFA 22. Quest’anno, però, 4 big della Serie A non avranno la licenza. Il motivo inizia per “e” ma non è quella di EA SPORTS

Aspettando l’1 ottobre, la data d’uscita di FIFA 22, possiamo già apprendere alcune nozioni fondamentali sul nuovo titolo di EA SPORTS. Per quanto riguarda il nostro campionato c’è una bella e una brutta notizia. La bella è che EA e Serie A hanno annunciato una partnership per cui, sul gioco di Electronic Arts, 14 squadre della massima serie italiana avranno la licenza esclusiva.

So EA have rights to 16/20 Serie A squads for Fifa 22! We’re going to now begin seeing Serie A POTM.

Antonio won EPL POTM for this month, hopefully we’ll see him at the start of 22!

— NepentheZ (@NepentheZ) September 10, 2021