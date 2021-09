“Tienilo d’occhio a Manchester!”: una ex di CR7 mette in guardia Georgina

Con il ritorno di Cristiano Ronaldo a Mancester, Georgina è stata messa in guardia da una grande ex del portoghese: il motivo.

Georgina e Cristiano Ronaldo sono volati a Manchester. L’attaccante portoghese ha lasciato la Juventus dopo tre anni stagioni ed è tornato, a distanza di tanti anni, in Premier, lì dove è diventato davvero grande. Una nuova vita per la coppia e anche per Georgina, che finora non aveva mai avuto modo di vivere in Inghilterra. Un’esperienza nuova che però parte con una piccola preoccupazione. E a fargliela sorgere è stata una grande ex di Cristiano.

Sarà la gelosia a parlare, o sarà la voglia di mettere zizzania, ma c’è qualcuno che ha provato a suggerire a Georgina Rodriguez di tenere ben aperti gli occhi ora che Ronaldo è tornato a Manchester. Di chi si tratta? Di una sua presunta ex fiamma, Natacha Sofia Rodrigues.

La modella portoghese, diventata famosa per aver partecipato ad alcuni reality televisivi, aveva confidato alcuni anni fa di avere avuto una storia con CR7. Nulla di particolarmente importante, almeno rispetto a quanto sta avendo Georgina, ma abbastanza per permettergli di conoscerlo a fondo. E di poter esprimere un giudizio non proprio positivo!

Georgina e Ronaldo, rottura in vista?

“Tienilo d’occhio a Manchester o ti lascerà come è successo a me“, ha dichiarato Natacha in un’intervista al Sun. Il ritorno del campione portoghese in Inghilterra ha riacceso i fari di tutti sulla sua vita, dentro e fuori dal campo. E anche il gossip si è già scatenato, cercando di riportare in auge anche vecchie storie che potrebbero rinfiammarsi con questo ritorno in Premier.

Da anni ormai Ronaldo si è ‘accasato’ con Georgina, e la sua vita privata sembra piuttosto stabile. Ma c’è chi prova a mettere del pepe nella sua storia attuale: “Cristiano sarebbe un buon partito per chiunque e Georgina dovrebbe tenerlo sotto controllo se c’è fiducia tra loro e se vuole un futuro con lui“.

Per la modella portoghese Cristiano è ancora una ferita aperta. Il modo con cui lo ha lasciata le ha fatto malissimo, e ancora oggi non può non pensarci: “Mi ha lasciato bloccandomi su Instagram dopo aver dormito insieme“. Per lei ci sarà sempre un prima e un dopo Ronaldo nella sua vita, e rimarrà sempre con il rimpianto di non aver potuto avere di più. Il messaggio è chiaro: Georgina, apri gli occhi, perché a Manchester le serpi non mancheranno!