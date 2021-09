I segreti di Mattia De Sciglio: dalla fidanzata, alla passione insospettabile

Mattia De Sciglio si è ripreso la Juventus: la vita privata, la fidanzata e tutti i segreti del terzino che ama viaggiare.

Mattia De Sciglio è tornato per restare. In casa Juventus sembrava un esubero negli ultimi anni ma, complice la crisi derivante dal Covid, il terzino è diventato una pedina preziosa per Max Allegri, che gli sta concedendo fiducia in questo primo scampolo di stagione 2021/22. Se sul campo di gioco conosciamo tutto, o quasi, dell’ex rossonero, della sua vita privata si conoscono molti meno dettagli.

Non particolarmente esuberante, Mattia, nato a Milano il 20 ottobre 1992 sotto il segno della Bilancia, tiene molto a mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la vita privata. Dal mondo social accostato ad Allegri, e in particolare alla figlia, De Sciglio è in realtà fidanzato con una ragazza meno conosciuta, ma in grado di regalargli la felicità.

Al di là della sua bella dolce metà, De Sciglio ha diverse grandi passioni, tutte testimoniate anche attraverso i suoi social. Ama altri sport, dal basket alla pesca, non disdegna i videogiochi e vanta anche un’amicizia molto speciale: quella con il comico Angelo Pintus. Attento anche alle tematiche sociali, ha più volte mostrato una grande propensione per la beneficenza, più che per le supercar. In un’intervista 2014 aveva anzi dichiarato di non sentire minimamente l’esigenza di una macchina super lussuosa o super sportiva.

Chi è la fidanzata di De Sciglio

Tornato alla Juventus dopo il prestito all’Olympique Lione, rinato grazie alla fiducia di Allegri e all’aiuto di un mental coach, Mattia De Sciglio è ora pronto a riconquistare anche il pubblico bianconero a suon di grandi prestazioni. Per farlo, potrà godere del supporto della sua fidanzata di lungo corso, Giulia Vesce.

I due stanno insieme ormai da tantissimo tempo, ma di lei si conosce molto poco. Su Instagram ha un account privato, ma in passato ha fatto anche capolino in qualche trasmissione televisiva. Tra queste, anche in uno scherzo organizzato qualche tempo fa da Le Iene ai danni del terzino ex Milan.

Per il resto, i due amano viaggiare e si sono concessi diverse pause di relax in ogni angolo del mondo, come dimostrato da alcuni scatti di De Sciglio sui social. Il calciatore si è mostrato infatti spesso in vacanza, in America, ma anche in Africa, con un safari ia tinte bianconere grazie alle zebre. Tra l’altro, la sua passione per gli animali è confermata anche da un coinquilino peloso: un simpatico gatto.