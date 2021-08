Calabria beato tra le donne: tutti pazzi per la sorella e la fidanzata

Davide Calabria è amato dai tifosi del Milan anche per le sue donne: chi sono la sorella Sara e la splendida fidanzata.

Ci sono due donne speciali nella vita di Davide Calabria che hanno conquistato il cuore dei fan: la fidanzata Ilaria Belloni e la sorella Sara. Non tutti lo sanno o lo ricordano, ma Sara Calabria è infatti una ragazza molto famosa nel mondo dei social e del fitness.

Nata il 4 maggio 1999, è cresciuta ad Adro con il fratello e la famiglia e ha inziato molto presto a fare la modella e l’indossatrice, complice anche un fisico scolpito negli anni da madre natura e dall’intensa attività fisica. Nel 2018 ha conquistato il titolo di Miss Alpitour Lombardia, arrivando fino alle fasi prefinali di Miss Italia. E questo la dice lunga sulla sua avvenenza.

Qual è il suo segreto? Un’alimentazione bilanciata ma anche tanto movimento. Ama infatti lo sport, grazie anche agli ottimi esempi di mamma Caterina (maratoneta doc) e di papà Battista, anche lui sportivo a 360°, senza dimenticare ovviamente Davide, calciatore e atleta a tutto tondo. Già da bambina aveva comunque dimostrato di essere particolarmente attiva, mettendosi in evidenza nella danza classica, nella ginnastica ritmica e artistica. Insomma, una vera forza della natura che ha conquistato i tifosi rossoneri sui social e il fidanzato Marco Bracchi nella vita reale.

Chi è Ilaria Belloni, la fidanzata di Calabria

Se su Sara Calabria si conosce tutto, o quasi, anche la fidanzata di Calabria è riuscita in poco tempo a farsi apprezzare ed ammirare da tutti i tifosi rossoneri. Si chiama Ilaria Belloni, ha 24 anni, anche lei ha origini bresciane ed è laureata allo IULM.

Splendida e in forma smagliante, sul suo account social ufficiale pubblica spesso foto con il suo amato Davide, con cui condivide tantissime passioni. In primis quella per gli animali. I due hanno infatti uno splendido cagnolone bianco dal nome inequivocabile: Ringhio. Il sangue rossonero si vede anche da questi piccoli gesti.

Ma non c’è solo la passione per gli animali a unirli. Amano infatti viaggiare, trascorrere il tempo con gli amici e andare a cena fuori, non lesinando qualche cena con tanto di strappo alla regola. Per il resto, i due preferiscono mantenere la loro storia lontano dai riflettori, per potersi godere al meglio l’intimità del tempo passato insieme, senza che qualcuno possa interferire e disturbare. Ed in fondo è giusto così.