Napoli-Juve 2-1, dopo solo 3 giornate ripartono gli “#Allegriout”

Napoli batte Juve per 2-1. Ancora nessuna vittoria per i ragazzi di Massimiliano Allegri: a 3 giornate dall’inizio del campionato è già “#Allegriout”.

Un inizio di stagione sicuramente non memorabile per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio con l’Udinese e la sconfitta in casa con l’Empoli, i bianconeri cadono al Maradona, contro il Napoli, per 2-1. Solo 1 punto nelle prime tre partite in campionato. Certo, questo dei tre era sicuramente l’impegno più difficile ma ciò non basta per giustificare un rendimento tanto mediocre in queste prime uscite.

E se già il mercato aveva costretto la Vecchia Signora a mandare giù bocconi amari – su tutti la partenza di CR7 a una settimana dalla fine del mercato – adesso anche dal campo arrivano i primi segnali d’allarme. Intendiamoci, è ancora presto per giudicare e, per quel che riguarda la partita di questa sera, c’è da tenere in considerazione la questione sudamericani che, di tutte le squadre di Serie A, ha messo più di tutti i difficoltà la Juventus.

Altra sconfitta per la Juve, spopola sui social “#Allegriout”

Questo, però, non ha impedito ad alcuni tifosi bianconeri di riempire, già da oggi, i social di #allegriout e chiedere, dopo meno di un mese, l’esonero del tecnico livornese.

Accolto calorosamente come unica nota positiva in un’estate da dimenticare, adesso anche la panchina di Massimiliano Allegri inizia a far discutere.

#AllegriOut e state zitti, che siete la vergogna d’Italia — Marco Nobile (@MarcoNo71758515) September 11, 2021

“Senza tenere il pallone”questo è il livello, questo è lo schifo del fottutissimo DNA di questa squadra…..questo è lo schifo Allegriano. #AllegriOut — stefano settonce (@SSettonce) September 11, 2021

Mentre qualcuno invoca il ritorno del tanto criticato “maestro Pirlo”

#juventus vabbè ma tanto ora appena rientra Ronaldo……

Ah! No, non torna…..

Maestro @Pirlo_official, perdonali perché non sanno quello che fanno.

C’è ben poco da stare allegri#JuventusNapoli#andreaagnelli#Juventus #AllegriOut — Jack in montagna (@Jackinmontagna) September 11, 2021

Altri, addirittura, incolpano Allegri della partenza di Ronaldo.

Non ha le idee molto chiare a mio avviso! Non che che #Allegri non voleva CR7, era lui che non volevo più giocare in una squadra allenata da un allenatore da #AllegriOut ! Ha fatto bene ad andarsene! Il miglior giocatore al mondo, ha diritto di giocare in una grande squadra! — LucaMadda (@LucaMadda76) September 11, 2021

@Cristiano è davvero un grande sotto ogni punto di vista. Gran signore, nessuna polemica. Ha capito che #AllegriOut non gli avrebbe concesso lo spazio che meritava e se n’è andato. 👍👍 — clawin (@clawin8) September 11, 2021

Ma non manca chi preferisce un approccio più cauto e crede che la ragione della sconfitta di questa sera siano state le numerose assenze per le nazionali

Tanto per chiarire cosa sono gli #allegriout. Gentaglia che stasera sperava di perdere, con una squadra che dire rimaneggiata è poco (e con due gol regalati da errori individuali) , per sparare le loro puttanate a ruota libera 😉 #napoliJuve — The Special B&W Cadet (@FraBcc) September 11, 2021

Mentre altri ancora preferiscono non perdere tempo a spiegare la precocità di hastag del genere.

Ha tutti quei beceri “tifosi” Juventini che scrivono #AllegriOut #AndreaAgnelliOut

Un autorevole e sonoro

🔊#VAFFANCULO!!!😏 — Zeno Budà (@Zeno45740934) September 11, 2021

Mattia Maccarone