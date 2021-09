Napoli Juve, Manolas sbaglia e tifosi furiosi “Che cambi mestiere”

Napoli Juve: i bianconeri passano in vantaggio nella partita contro i partenopei, regalo di Manolas che fa infuriare i tifosi.

In questo momento si sta disputando la partita di Serie A che vede fronteggiarsi due delle favorite alla vittoria finale del campionato italiano, Napoli e Juventus. Attualmente la gara è sul risultato di 1 a 0 per i bianconeri (partita ancora in corso mentre scriviamo), ha favorire questo risultato ci ha pensato Kōstas Manōlas con un errore difensivo veramente grave. Scopriamo insieme cosa ha fatto e quali sono state le reazioni dei tifosi del Napoli.

Napoli Juve: le reazioni social all’erroraccio di Kōstas Manōlas

La partita tra Juventus e Napoli è iniziata subito con un’occasione per la squadra di casa, con Politano che manca di poco la porta difesa da Wojciech Szczęsny. Nei primi minuti di gioco la squadra partenopea sembra avere il controllo della gara, fino al minuto 10, dove il difensore greco regala una palla a Morata con un retropassaggio decisamente troppo corto, l’attaccante spagnolo approfitta del dono e porta il suo club in vantaggio. L’erroraccio di Manolas ha fatto uscire tutta la rabbia dei tifosi del Napoli che sono tempestivamente intervenuti sui loro profili social per sfogarsi contro il difensore. Ecco alcuni commenti dei fan azzurri.

Un tifoso stanco dei continui errori del classe 91scrive su Twitter: “Manolas forse è il momento che cambi mestiere”.

Manolas forse è il momento che cambi mestiere #NapoliJuve — Giacomo Cervo (@cervovski) September 11, 2021

Altri tifosi commentano come il retropassaggio di Manolas non dovrebbe mai avvenire in Serie A o nei campionati maggiori.

Manolas e’ il classico giocatore che non sacosa fare col pallone tra i piedi, quegli errori li possono fare difensori di prima categoria certamente non gente di serie pagata milioni di euro. Dopo l’errore a Sassuolo lo scorso anno doveba essere cacciato a pedate anche in regalo — Piedre (@PitSam7) September 11, 2021

Non possono mancare poi i commenti ironici che sono alla base di internet e dei social.

Napoli – Manolas 0 – 1 — { Rob } (@RobDev18) September 11, 2021

Altri tifosi invece pensano al motivo più papabile di questo errore, credendo che il problema principale sia da imputare al fatto che non sia tornato a giocare in Grecia.