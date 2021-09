Tottenham steso da Edouard: il rimpianto delle italiane debutta col record

In Crystal Palace Tottenham, Odsonne Edouard entra e spacca in due la gara con un clamoroso record: che rimpianti per le italiane.

Nel giorno di Cristiano Ronaldo, il turno di Premier si apre con un protagonista inatteso. É Odsonne Edouard, che non avrebbe neanche dovuto giocare, nonostante il colpo di mercato clamoroso da parte del Crystal Palace. La trattativa con cui il club lo ha strappato al Celtic, ha regalato a Patrick Vieira un attaccante di grande fisico e qualità, che in pochi minuti ha travolto letteralmente il Tottenham.

Il suo allenatore, che di talenti se ne intende, lo ha infatti inserito a 6 minuti dalla fine, con la sua squadra in vantaggio ma in attesa del forcing degli Spurs. Il resto lo ha fatto Edouard, con un record clamoroso.

Edouard rimpianto delle italiane: doppietta strepitosa in Premier

Sei minuti. Il tempo che in genere un attaccante impiega per entrare nei minuti finali e provare a tenere alta la squadra. Edouard in mezzo ci ha messo una splendida doppietta. Dopo 20 secondi dal cambio l’attaccante ha trovato il punto del 2-0, e in avvio di recupero ha trovato anche il tempo di firmare la doppietta. Un record clamoroso all’esordio, che alimenta i rimpianti delle big di Serie A.

Edouard è stato infatti vicino al Milan, che da tempo era sulle sue tracce, ma fu accostato anche alla Juventus, al Napoli e alla Roma. I 16 milioni richiesti dal Celtic però li ha messi sul piatto il Crystal Palace, e a giudicare dall’esordio del calciatore, in odore di prima squadra in nazionale e già leader delle formazioni giovanili, ha fatto più che bene.