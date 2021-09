Manchester United: esordio show per Ronaldo, “Semplicemente il migliore”

Manchester United: esordio da sogno per Cristiano Ronaldo, scopriamo insieme cosa è successo nella sua prima partita in Premier League.

Oggi Cristiano Ronaldo ha disputato la sua prima partita in Premiere League dopo tanti anni, con la maglia del Manchester United, squadra che lo ha lanciato nell’Olimpo del calcio. Nonostante l’età il campione portoghese dimostra ancora una volta che è in ottima forma con una prestazione maiuscola. Scopriamo insieme cosa è successo in questa gara inaugurativa di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Cristiano Ronaldo stupisce ancora i fan del Manchester United

In questo sabato pomeriggio a Manchester si è disputata la partita valida per il campionato inglese 2021/2022; gara che ha visto il Manchester United contro il Newcastle, finita per 4 a 1 in favore della squadra di casa. Questa sfida però ha un nonché di nostalgico infatti il neo arrivato Cr7 ha debuttato da titolare proprio in questa partita e non è di certo passato inosservato.

La partita inizia e per i primi 45 minuti non succede nulla, a sbloccare la partita ci pensa proprio lui il numero 7 per eccellenza, segnando hai minuti di recupero del primo tempo. Il Newcastle poi pareggia i conti nel secondo tempo con il gol di Manquilo. Al 62esimo arriva il raddoppio dei Red devils sempre con Ronaldo, che segna una doppietta nel prima gara disputata; a chiudere definitivamente la partita ci penseranno prima Fernandes e poi Lingard nei minuti di recupero finali, chiudendo il conto a 4 a 1.

Reazione social alla doppietta di Ronaldo

Molti appassionati di calcio non hanno perso l’occasione di partecipare seppur da remoto a questa gara storica. Tra i tanti ovviamente hanno subito espresso e condiviso la loro gioia sui vari social. Uno tifoso scrive su Twitter “Simply the best” ovvero “semplicemente il migliore”. Non c’è che dire nelle vene di Ronaldo scorre il sangue di un campione, che ha ancora molto da dare al calcio mondiale.