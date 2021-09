Melissa Satta si fa in tre, fan su di giri: “Spettacolo”

Melissa Satta ha conquistato tutti sul red carpet di Venezia 78: l’ex signora Boateng si prepara a una tripla avventura televisiva.

Melissa Satta fa impazzire i tifosi… e tutti i presenti al Lido di Venezia. La giornata del 10 settembre è stata quella dell’ex moglie di Kevin Prince Boateng, che ha sfilato sul red carpet della Mostra internazionale del cinema. E lo ha fatto come sempre con il suo stile in grado di imprimersi con forza nell’immaginario di tutti i suoi follower e dei suoi fan al di fuori dei social.

La splendida modella e showgirl si sta preparando per una nuova importantissima stagione lavorativa, e ha voluto presentare le sue nuove attività in una cornice all’altezza e adeguata alle sue aspettative. E le foto della sua apparizione improvvisa hanno scaldato il cuore di tutti, come dimostato dalle reazioni sui social, piovute a migliaia in pochissime ore.

“Spettacolo“, “Wow“, “La più elegante“, hanno scritto alcuni sostenitori su Instagram, complimentandosi con Melissa per la bellezza, il fascino, il make up impeccabile e anche l’abito scelto per la sua passerella. Ma cosa ci faceva Melissa sul red carpet? In un 2021 che ha visto sfilare tantissimi personaggi dello spettacolo, della musica e del calcio (tra i quali anche De Laurentiis e Gattuso), anche la showgirl ha fatto la sua apparizione per presentare ben tre appuntamenti che stanno per iniziare.

Melissa Satta da Venezia a Sky (e non solo)

Melissa Satta si fa in tre. La conduttrice televisiva, negli scorsi anni rimasta legata al calcio, anche dopo la fine della storia con Boateng, grazie alla sua partecipazione a Tiki Taka, quest’anno è entrata nella squadra di Sky Sport. I suoi impegni calcistici saranno dunque ancora confermati, ma in un’altra casa. In particolare, sulla piattaforma satellitare Melissa sarà protagonista all’interno di Sky Calcio Club, appuntamento ormai tradizionale, e in Goal Deejay, il programma che chiude la tre giorni di coppe europee.

Ma non finisce qui. L’ex compagna di Christian Vieri sarà infatti anche grande protagonista sulla Rai. Lo ha annunciato la stessa conduttrice con queste parole: “Sono qui a Venezia anche per presentare Missione Beauty, il nuovo programma per Rai 2 che condurrò, e non vedo l’ora. Saranno con me dei giudici pazzeschi. Sarà un talent in versione diversa!“. Una notizia splendida per chi ama Melissa e non può fare a meno di lei!