Il sindaco di Milano punta Bastoni al fantacalcio: la reazione del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni è uno dei grandi obiettivi al fantacalcio per il sindaco di Milano Beppe Sala: la reazione del difensore sui social.

Il fantacalcio è tornato ed è tempo di aste. Sono gli ultimi giorni per poter completare le rose delle proprie squadre in vista di una stagione lunga e ricca di impegni per tutti. Tra i pezzi pregiati di quest’anno c’è anche Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro tra i segreti dell’Inter di Conte campione d’Italia. Un talento giovane ma già esperto (campione d’Europa a Euro 2020), in grado di far gola al fantacalcio a molti fantapresidenti: anche al sindaco di Milano Beppe Sala.

Lo ha annunciato con grande onestà lo stesso primo cittadino della città meneghina, che sui social ha mostrato la sua lista dei principali obiettivi per l’asta che lo attendeva, chiedendo consiglio ai follower per qualche colpo di sicuro rendimento e magari anche a costo ridotto. Da buon amministratore, non avrà infatti certo fatto follie per mettere in piedi la propria rosa.

“E ora mi rilassio preparandomi all’asta“, ha scritto sui social Sala, aggiungendo una richiesta di consigli per gli acquisti. Tra i nomi inseriti nella sua lista c’è anche Alessandro Bastoni, che ha notato il post e ha voluto rispondere subito tra i commenti: “Grazie per la fiducia sindaco“. Ma il difensore nerazzurro non è l’unico grande obiettivo del primo cittadino, che ha incuriosito i fan anche per una certa varietà di nomi sul taccuino…

Bastoni e non solo: gli obiettivi al fantacalcio di Sala

Cuore nerazzurro, nella sua lista dei desideri Beppe Sala ha messo ovviamente numerosi giocatori del Biscione, a partire da Handanovic, tra i portieri nel mirino insieme a Musso e Consigli. Accanto a Bastoni, i difensori da sogno del primo cittadino milanese sarebbero invece stati Molina dell’Udinese, Di Lorenzo del Napoli e la scommessa Odriozola della Fiorentina, proveniente dal Real Madrid.

Ma è a centrocampo che Sala stupisce i fan mostrando di essere particolarmente ferrato in materia calcistica, e anche amante del rischio, vero segreto per poter vincere al fantacalcio. Alla certezza Zaniolo (salvo problemi fisici), il sindaco avrebbe voluto acquistare Traorè, chiamato quest’anno all’esplosione definitiva al Sassuolo, insieme a Ihattaren (neo-acquisto della Juve prestato alla Sampdoria) e Aramu, uno dei talenti più pregiati del Venezia.

E in attacco? Non manca un grande bomber dell’Inter, Edin Dzeko. Ma il suo quartetto da sogno mescola cinismo, velocità e fantasia: ci sono Caicedo, passato dalla Lazio al Genoa, Boga e Shomurodov, neo bomber della Roma. Sarà riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi?