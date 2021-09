Costanza Caracciolo in costume svela: “Una posizione comoda…” – FOTO

Costanza Caracciolo sorprende i fan con una foto in costume mozzafiato: la rivelazione della showgirl è da non credere.

Mare, sole e spiagge sono ormai un lontano ricordo per molti italiani. L’estate sta volgendo al termine e le temperature cominciano a non essere ideali per indossare il costume da bagno. E infatti, Costanza Caracciolo ha incantato i suoi follower con una foto da favola in monokini. L’ex velina da diversi anni è la compagna stabile di Bobo Vieri, bomber della Serie A per eccellenza ed ex attaccante della Nazionale. Assieme all’ex calciatore ha allargato la famiglia con due splendide bambine.

Costanza è tutt’ora una modella e showgirl e quando ha l’occasione giusta si mostra anche in televisione, dove la sua carriera spiccò il volo. Ma sui social ha un seguito molto importante, tanto da far impazzire i fan con un vecchio scatto di questa estate. L’ex velina di Striscia la Notizia ha svelato un particolare ai seguaci.

Costanza Caracciolo e la nostalgia del mare – FOTO

La showgirl siciliana classe 1990 ha postato una vecchia foto che ha letteralmente infiammato i suoi follower. Costanza Caracciolo ha condiviso uno scatto aggrappata alla barca e in posa, scrutando con lo sguardo il mare ed il suo orizzonte. La compagna di Christian Vieri non indosserà nessun costume questo pomeriggio e svela ai suoi follower il suo desiderio e la nostalgia delle vacanze estive: “Questa posizione comoda per ricordare quando la domenica ci svegliavamo al mare!!!“.

Costanza vorrebbe tornare indietro nel tempo, ma questo ovviamente non è possibile. E allora si consola con i suoi amici social, chiedendo se qualcuno ha in programma una giornata da passare in spiaggia, in quella che forse sarà una delle ultime calde domeniche di fine estate. Manca poco, infatti, per l’inizio della stagione autunnale.