Luis Alberto, futuro lontano da Roma? La moglie svela la verità

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio? Scopriamo insieme tutta la verità raccontata da sua moglie Patricia.

La Lazio dopo aver perso Simone Inzaghi, è riuscita ad ingaggiare Maurizio Sarri che ha messo su una formazione niente male; che sembra in grado di mettere molta pressione alle rivali per il titolo di campione d’Italia. Nella formazione biancoceleste c’è un giocatore che negli ultimi anni ha dimostrato molto, si tratta di Luis Alberto che con impegno e dedizione (ed anche una notevole quantità di gol ed assist) è entrato nei cuori dei tifosi laziali. Il centrocampista spagnolo è arrivato a Roma nel 2016 ed è in dolce compagnia con la bella moglie Patricia. Dalla loro relazione sono nati due bambini Martina e Lucas. Scopriamo insieme cosa pensa la moglie del centrocampista biancoceleste riguardo alla città eterna.

Le parole della moglie di Luis Alberto

La moglie di Luis Alberto si chiama Patricia Venegas, ed oltre ad essere lady Luis Alberto è un influencer con molto seguito sui social. Il suo profilo Instagram infatti conta ben 88 mila follower. Nell’account della wags i post più frequenti sono quelli riguardanti la sua famiglia, infatti sono molte le foto dove viene ritratta insieme a suo marito e ai suoi figli. Non mancano poi le foto con gli amici.

Ultimamente però nelle stories Instagram la bella moglie del classe 92, ha messo un box delle domande, rispondendo ai quesiti posti proprio dai suoi seguaci. La domanda più frequente è stata: ” Ti piace vivere a Roma?”, la risposta della ragazza non è tardata ad arrivare rispondendo con un “Si certo” con l’aggiunta di tre cuori rossi. Anche alla domanda su quando vorrebbero tornare a Siviglia, Patricia ha detto chiaramente che non hanno intenzione di tornare per il momento e che faranno ritorno solo quando vorranno. Insomma una dedica speciale ai tifosi laziali che sentono di aver trovato non solo un ottimo centrocampista ma un calciatore fedele ai colori laziali.